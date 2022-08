Mira el look de maquillaje que llevó Jennifer López el día de su boda La artista le mostró a sus seguidores un adelanto del espectacular look que llevó durante uno de los días más importantes de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tan esperada boda de Jennifer López y Ben Affleck se llevó a cabo este pasado fin de semana y desde entonces no se habla de nada más que eso. Esta ya fue bautizada como la boda del año y no es para menos. La espectacular celebración de tres días se llevó a cabo en la mansión que tiene el actor en Savannah, Georgia y allí llegó la familia de ambos, al igual que sus amigos más cercanos. El viernes realizaron una cena de bienvenida para los invitados, que incluían a Matt Damon, Jimmy Kimmel y Kevin Smith, entre otros. El sábado se celebró la ceremonia en la que la pareja se volvió a dar el sí, y el domingo hicieron un almuerzo de despedida. Si bien todos los detalles de la boda han despertado mucho interés de parte de la prensa y los fanáticos de ambos, nada se compara a la curiosidad que despierta todo lo que tiene que ver con el vestido de novia de López y su look de belleza. Aunque hemos visto un poco la silueta del traje con corte de sirena, confeccionado por Ralph Lauren, hasta ahora no habíamos visto cómo lucía el rostro de la artista en este día tan importante. Por suerte, López se apiadó de sus seguidores y publicó una imagen en la que se puede ver a la perfección el hermoso maquillaje que llevó en su gran día. Como muchas novias, la artista optó por llevar un velo que tenía una gran cola y quedaba hermoso. En la imagen que compartió se puede apreciar muy bien los tonos que usó su maquillista de cabecera Mary Phillips. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez boda, maquillaje Credit: Instagram/JLo En los ojos llevó tonos grises y plateados, y pestañas postizas supernaturales que le dieron el toque perfecto a todo el look. Las cejas las tenía perfectamente peinadas y definidas, mientras que para los labios optó por un delineador color nude el cual le aplicaron por fuera de su línea natural pero sin exagerar, y un brillo color champagne. En las mejillas tenía un tono rosado pastel y por supuesto, no podía faltar su distintivo iluminador en los pómulos y el centro de la nariz. También, según se puede apreciar en la foto, su vestido era de cuello alto y tenía plumas. Realmente, López lució espectacular en su día soñado.

