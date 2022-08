Jennifer López lució una auténtica fortuna en joyas en su boda con Ben Affleck Además de tres espectaculares vestidos de Ralph Lauren, la Diva del Bronx presumió en su boda de una envidiable y costosa selección de joyas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos bodas, cinco vestidos, dos lunas de miel y millones de dólares en joyas fue el saldo de la unión entre Jennifer López y Ben Affleck. Luego de sorprender al mundo en julio con una inesperada e íntima ceremonia en Las Vegas, NV, la Diva del Bronx convirtió su sueño en realidad al vestirse nuevamente de blanco para dar el esperado 'sí', a su amado actor este pasado fin de semana en Georgia. Y lo hizo como toda una superestrella. No era para menos. La cantante de 53 años no solo utilizó tres llamativos vestidos del diseñador Ralph Lauren durante las lujosas nupcias, sino que también lució una selección de joyas que ha sido valorada en más de $2 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Wedding Dress Credit: JOHN RUSSO/ONTHEJLO Durante la ceremonia, la cantante utilizó un par de aretes de perlas con discretos diamantes, montados en un set de platino de la marca Mikimoto, valorados en cerca de $53,000, según Page Six Style. Su mano derecha también fue decorada por el mismo diseñador con un anillo en forma de flor de $39,000. Jennifer-Lopez-Wedding-Dress. Credit: ON THE JLO Para adornar el segundo vestido que destacaba su figura y que portó durante la recepción, López se cambió de aretes por unos pendientes de botón del mismo diseñador, valorados en $85,000. Jennifer-Lopez-Wedding-Dress Credit: JOHN RUSSO/ONTHEJLO Por si eso fuera poco, la intérprete cerró la noche con broche de oro, con un vestido en corte de sirena, adornado con cristales de Swarovski en varios tamaños. Pero el toque especial se lo llevaron los colgantes de Samer Halimeh, diseñados especialmente para la diva y valorados en la extravagante cifra de $2 millones. Jennifer Lopez Wedding Dress Credit: ON THE JLO La pareja intercambió sus votos frente a 135 amigos y familiares en la gigantesca propiedad del actor en Georgia. "Ben compró la propiedad hace 20 años, cuando se comprometieron por primera vez", reveló una fuente a People. "Tienen una conexión especial ahí y su cumpleaños número 50 fue la semana pasada, así que tenía sentido realizarla [boda] ahí".

