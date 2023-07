Jennifer López celebra sus 54 años presumiendo su cuerpazo en bikini La cantante nos dejó maravilladas con los sensuales looks que vistió en sus cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 54 años, Jennifer López luce más joven y radiante que nunca. Para celebrar su cumpleaños, la puertorriqueña compartió dos atuendos espectaculares en las redes que mostraron sus curvas y su belleza eterna. "Ánimo de cumpleaños... ¡Todo el mes! Siempre es un buen día cuando Lola viene a jugar…", subtituló su publicación, refiriéndose a su nuevo emprendimiento Delola. En las fotos, vemos a la diva del Bronx bailando sobre una mesa junto a sus invitados mientras viste una prenda metálica divina. Elegida con la ayuda de sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, el vestido plateado de Gucci de espalda al descubierto complementó su JLo glow de maravilla. jennifer lopez, cumpleaños, moda Credit: IG/Jennifer López En otras fotos, vemos a la actriz presumiendo su tonificado abdomen con un bikinazo que nos dejó boquiabiertas. Confeccionado por Valentino, el bikini de estampado negro y verde cuesta casi mil dolares. jennifer lopez, cumpleaños, moda Credit: IG/Jennifer López Completó el look veraniego con un pareo del mismo diseño, un sombrero chic y joyas doradas. jennifer lopez, cumpleaños, moda Credit: IG/Jennifer López La fundadora de JLo Beauty ha tenido mucho que celebrar este mes, ya que también marcó su primer aniversario de bodas con Ben Affleck el 16 de julio mientras lucía otro look de Valentino para una cita romántica con su esposo.

