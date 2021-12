El look del día – diciembre 6, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Jennifer López, J.Lo Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Chiquinquirá Delgado, Cardi B y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer Lawrence Look del día, Jennifer Lawrence Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Netflix Regia se vio presumiendo pancita con este traje elegante en el estreno de Don't Look Up. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Look del día, Jennifer López, J.Lo Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Junto a Ben Affleck, la Diva del Bronx disfrutó de una tarde en Los Ángeles con un suéter de estampado floral, jeans y botas muy cool. 2 de 9 Ver Todo Zendaya Look del día, Zendaya Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage Derrochó glamour con esta propuesta adiamantada en un evento para promocionar su próxima película, Spiderman: No Way Home. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Look del día, Adamari López Credit: Instagram/BenditoClosetStyle Demostró el estilo perfecto para las fiestas con esta propuesta roja de volantes. 4 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza Miss Universo posó en las redes con un conjunto divino de shorts y saco a juego. 5 de 9 Ver Todo Cardi B Look del día, Cardi B Credit: Jose Devillegas/Getty Images Gozó de una noche en Miami con una propuesta llamativa de escote atrevido. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Look del día, Chiquinquirá Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Cool y moderna se vio con este atuendo monocromático y pantalones de cuero. 7 de 9 Ver Todo Olivia Rodrigo Look del día, Olivia Rodrigo Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Variety La joven cantante lució divina con un minivestido negro adornado con un lazo verde. 8 de 9 Ver Todo Anitta Look del día, Anitta Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante brasileña maravilló en la alfombra con este pantsuit blanco y negro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

