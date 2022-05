Jennifer Lopez y Ben Affleck combinan su atuendo para una romántica visita Es un amor tan grande que ya ocupa no solo sus corazones sino la elección de vestuario similar. ¡Mira su nuevo look! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck es tan contagioso entre la parejita que llegan hasta el punto de combinar su vestimenta para salir a la calle bien sea a dar un paseo romántico o una visita sorpresa como sucedió este pasado miércoles en Los Angeles. El duo fue fotografiado llegando muy camantes a los Red Sudios en Hollywood, California el pasado 3 de mayo. El motivo de su visita a este reconocido estudio de cine es todavía un misterio, pero lo que más llamó la atención fue la "pinta" elegida por ambos en la misma tonalidad y estilo. Se trataba de una combinación de tonos neutros entre grises, beige y blanco con prendas informales y calzado muy cómodo. JLo llevaba una camiseta blanca clásica, unos pantalones tipo cargo con tirantes, cinturón de Chanel y tenis blancos de lona. No podían faltar sus lentes oscuros y la lujosa cartera Birkin de Hermés para darle el último toque chic al atuendo. Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Splash News/The Grosby Group Ben Affleck por su parte usó un cardigan color crema, pantalones grises de lino en el tono idéntico al de su novia, y calzado deportivo en azul pálido. Toda una sincronía de comodidad, informalidad caracterizada por el buen gusto que los distingue, como podemos apreciar también en esta secuencia de su llegada a los estudios que preparó Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es la primera ocasión que los tortolitos coinciden (o planean) sus looks de moda. Por lo menos en cada estación del año los paparazzi los captan en sus habituales desplazamientos por distintas ciudades del mundo combinando sus estilos y por supuesto siempre agarraditos de la mano. En la pasada temporada invernal escogieron estos atuendos en su visita a los estudios del show de Jimmy Kimmel live. Ben Affleck and Jennifer Lopez Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Las tonalidades camel, azul claro y la predominancia del denim o mezclilla como material favorito en prendas como los jeans de López y la camisa de Affleck nos confirman que su propuesta de moda por más casual o coincidencial que parezca puede tener más que un detalle planeado con anterioridad para mostrar al mundo no solo a través de sus gestos sino de su estilo que son inseparables y caminan en la misma dirección. ¡La sintonía es total!. Aquí seguimos pendientes de sus pasos de carrera, de moda y por supuesto de esa boda que el mundo entero anticipa.

