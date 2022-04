Jennifer López y Ben Affleck: las veces que han engalanado la alfombra con su amor a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Han pasado 20 años entre estas fotos y algo no ha cambiado. En ambas, JLo y Ben ¡están comprometidos! Una historia que parece de película con diferentes parejas, matrimonios, hijos, éxitos en el trabajo, madurez... La vida los ha vuelto a juntar y su amor es más fuerte que nunca. ¿Dónde se les ve más enamorados? Empezar galería Diciembre 2002 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Jim Spellman/ WireImage Su debut en la alfombra roja como pareja fue durante el estreno de Maid in Manhattan en diciembre de 2002. Affleck se había declarado un mes antes con un anillo con un diamante rosa cuyo valor se estima en $2.5 millones. Se habían conocido a comienzos de ese año. Para la ocasión, la intérprete eligió un romántico vestido de volantes en rosa palo de Yves Saint Laurent que combinó con un abrigo de piel. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Febrero 2003 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Chris Weeks/ FilmMagic Meses después les vimos en la premiere de Daredevil, película que él protagonizó junto a Jennifer Garner, de quien actualmente está divorciado y comparte tres hijos. López, con un colorido maquillaje a juego con la parte superior de su traje, eligió un vestido palabra. de honor de Emilio Pucci. 2 de 8 Ver Todo Marzo 2003 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Steve Granitz/ WireImage Hasta el momento, esta edición de los Oscar es la única en las que les hemos visto posar juntos. López apostó por un vestido estilo sari en verde menta con pedrería, de Valentino. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Julio 2003 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Albert L. Ortega/ WireImage Esta fue la última vez que les vimos posar en pareja en su primera etapa de amor, durante el estreno de Gigli, filme en el que se conocieron. Supuestamente un mes más tarde iban a darse el sí quiero, pero tras una pausa y darse otra oportunidad, pusieron fin a su amor de manera oficial en enero de 2004. La empresaria presumió escote con este vestido marrón chocolate satinado de cuello halter firmado por Gucci. 4 de 8 Ver Todo Septiembre 2021 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: John Phillips/ Getty Images 18 años después, y tras meses de rumores, seguido de la ruptura de Affleck con Ana de Armas y de JLo con Alex Rodríguez, y hacerlo oficial en Instagram en julio de 2010, regresaron juntos a la alfombra. Lo hicieron en la Mostra de Cine de Venecia y les vimos realmente enamorados. En esta ocasión, la nuyorican nos dejó boquiabiertos con un escotadísimo vestido blanco de Georges Hobeika. 5 de 8 Ver Todo Septiembre 2021 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Kevin Mazur/ MG21/ Getty Images Según una persona cercana a la pareja "son el amor de la vida del otro" y "están locamente enamorados", reportó People. En la gala del Met de 2021 no pasearon juntos por la alfombra, pero sí posaron antes de entrar en el evento. La madre de Max y Emme escogió este diseño de gran escote y sensual abertura en la falda de Ralph Lauren para asistir a la glamorosa cita. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diciembre 2021 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Steve Granitz/ FilmMagic En Los Ángeles, durante el estreno de The Tender Bar de Affleck, se mostraron muy cariñosos y compenetrados. "Creo que en tiempo diferente, con las cosas diferentes, quién sabe qué podría haber pasado, pero había amor real ahí", dijo López a People en 2016. Elie Saab firma el vaporoso vestido azul pastel de aire griego con escote profundo y cinturón que luce la artista. 7 de 8 Ver Todo Febrero 2022 Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos alfombra a través de los años Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Su última alfombra conjunta hasta el momento fue la de la premiere de Marry Me, que López protagoniza junto a Maluma, en Los Ángeles. Un título muy apropiado para su propia historia de amor. Aquí aún no era oficial el compromiso. Los dos lucieron un look muy nupcial, especialmente JLo, quien optó por un vestido de novia de Giambattista Valli corto de encaje. ¡Perfección! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

