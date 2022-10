Jennifer López y Ben Affleck impactan con su estilo en el desfile de Ralph Lauren Para su primer evento público como casados, la pareja eligió asistir a este desfile pleno de celebridades. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres meses después de su boda de ensueño en Georgia, Jennifer López y Ben Affleck asistieron al de Ralph Lauren en California y la pareja luce más enamorada que nunca. El 13 de octubre fue una fecha muy especial para la casa de diseño porque realizaron su primer desfile en la costa oeste, lleno de piezas inspiradas en el espíritu de California. Para celebrar la ocasión, el diseñador americano invitó a algunos de sus amigos en el mundo del entretenimiento, entre ellos JLo y Ben. Jennifer López, Ben Affleck Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images La pareja vistió a juego en looks negros, ambos creados por Ralph Lauren. La diva del Bronx maravilló con una prenda negra a rayas de escote atrevido, adornada con una fedora clásica, un bolso y tacones chic. Por su parte, el actor lució guapo con un traje negro sofisticado. Jennifer López, Ben Affleck Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images Aparte de la pareja, también vimos a otras grandes estrellas en el evento como Sylvester Stallone, Lilly Collins y Diane Keaton. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sylvester Stallone Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images Lilly Collins Credit: Amy Sussman/Getty Images En su boda, vimos que JLo es amante de esta marca icónica– sus tres impresionantes vestidos de novia fueron confeccionados por Ralph Lauren. Ben también llevó Ralph Lauren Couture en la boda, luciendo una chaqueta de esmoquin blanca y pantalones negros. Lopez agradeció a Lauren por sus diseños en una edición de su boletín On the JLo y escribió: "Los vestidos eran de ensueño... gracias Ralph Lauren 🤍".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck impactan con su estilo en el desfile de Ralph Lauren

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.