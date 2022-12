Jennifer López nos da lección de estilo para una navidad al rojo vivo Quedamos enamoradas con el espectacular look que compartió la diva del Bronx en las redes. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si estás buscando el atuendo ideal para las fiestas, tenemos la inspiración perfecta. Jennifer López acaba de compartir una serie de fotos en su instagram llevando un look completamente monocromático, desde sus zapatos hasta su labial. Como uno de los colores de la navidad, el rojo siempre llama la atención y JLo sabe exactamente cómo incorporarlo a su estilo. En las fotos, vemos a la esposa de Ben Affleck con un blazer rojo vivo de Max Mara sobre un enterizo a juego. Completó el atuendo con botas de tacón de su propia marca disponible en DSW y gafas rojas. Y aunque las botas son de sólo $100, JLo es amante de las piezas de lujo, así que su bolso es una confección personalizada de Valentino que cuesta casi $3,000. Sin embargo, López siempre le saca el máximo provecho a sus piezas de lujo y reutiliza sus bolsos– este lo tiene en su guardarropa desde el 2018. En su rostro, la mamá de Max y Emme optó por un labial rojo clásico y un smoky eye en tonos neutros. Si quieres copiar este look chic y cómodo para tus fiestas de navidad o fin de año, aquí te tenemos unas sugerencias de piezas parecidas y económicas. Jennifer López, moda navideña, atuendo rojo Credit: Cortesía Harlow Velvet Blazer, de Steve Madden. $99. Nordstrom.com Jennifer López, moda navideña, atuendo rojo Credit: Cortesía Solid Tie Waist Jumpsuit, de Nina Leonard. $29.97. Nordstromrack.com Jennifer López, moda navideña, atuendo rojo Credit: Cortesía Pyrid Puffer Bootie, de JLo Jennifer Lopez. $99.99. dsw.com

