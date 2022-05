El look del día – mayo 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Eva Longoria, Michelle Salas y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Su majestad se unió a la tendencia de los atuendos monocromáticos fucsia con un vestido primaveral y alpargatas a juego. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Queen Maxima Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images La reina de Holanda con raíces argentinas asistió a una gala vistiendo un traje colorido a rayas creado por Mary Katrantzou. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Cool y casual lució en camino a un ensayo de baile con un pantalón oversized, camiseta blanca y sus argollas características. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria, Cannes Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images ¡Que guapa! La actriz sigue impactando en Cannes, esta vez con un vestido negro con recortes atrevidos de Mônot. 4 de 9 Ver Todo Ester Expósito Ester Exposito Credit: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images La joven actriz impactó en la alfombra de los premios About You en Milan luciendo un conjunto rojo de Jean Paul Gaultier y tacones de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: Samir Hussein/WireImage En la gala de amfAR, la cantante portó un vestido de corte sirena adornado con serpientes adiamantadas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas, Cannes Credit: IG/Michelle Salas/Gabriele Di Martino Lista para las fiestas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas maravilló en Cannes con esta propuesta de plumas fucsia. 7 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Muy sofisticada lució vistiendo un atuendo monocromático negro de minifalda, blusa de encaje y tacones de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Regia lució la exmiss Universo portando un traje de Giannina Azar elegido por su estilista, Reading Pantaleón. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

