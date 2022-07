Jennifer López, más atrevida que nunca, presume trasero desde todos los ángulos para anunciar lanzamiento La cantante y empresaria ha compartido un sensual video en el que podemos apreciar su derrière con todo detalle. ¿Qué anuncia la estrella? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con las etiquetas Summer of Booty [verano de nalgas] y Something is Coming [algo se viene], Jennifer López ha subido la temperatura del planeta compartiendo un video que mezcla varias escenas de videoclips en los que su trasero es el absoluto protagonista. Al ritmo de Sexy Body, canción que lanzó con Pitbull en 2013, remezclada con Booty, tema que cantó junto a Iggy Azalea en 2014, la Diva del Bronx presume su tonificado cuerpo ataviada con provocadores diseños como un escotado body blanco, otro negro, un set de dos piezas de cropped top y microshort con medias de rejilla, un body suelto dorado y otro de rejilla, también dorado, con el cuerpo cubierto de un gel brillante. También podemos ver planos de otras producciones como Ni tu ni yo (2017), Live it up (2013) o Cambia el paso (2021) en los que la empresaria aparece con un bikini amarillo, los labios pintados a juego y lentes estilo aviador; un conjunto de baño rosado con un tropical estampado de palmeras y sombrero al tono, otro brasier de brillos y encaje combinado con un kimono a juego y pantalones transparentes sobre un columpio, o un top de cristales con braguitas brillantes de Dolce & Gabbana con el que retoza en el agua. Aunque los fragmentos pertenecen a grabaciones de hace varios años, a apenas 20 días de cumplir los 53, la madre de dos está en plena forma, como demuestra cada vez que se sube a un escenario. Con una dura rutina de ejercicios y un estilo de vida saludable, la nuyorican es el ejemplo de que la edad no es una excusa para tener una esbelta silueta. Por supuesto, el candente video ha generado muchos comentarios piropeando a la estrella. "La perfección se llama Jennifer López", "Te amo reina", "Esta chica es puro fuego", "Definitivamente el verano está aquí", "Siempre brillando" o "Ben Affleck debe ser el hombre más afortunado de la tierra" son algunos de los mensajes que podemos leer en la publicación. En cuanto al anuncio de la intérprete a modo de videoclip, no hay duda de que ha generado muchas expectativas. Aunque muchos fanáticos apuntan a que se trata de un nuevo tema musical o un remix, nosotras sospechamos de que en realidad la artista se prepara para lanzar un nuevo producto de belleza de su firma JLo Beauty, para cuidar precisamente la parte trasera de nuestro cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al haber etiquetado a la firma y hacer tanto inciso en sus tonificados glúteos, esperamos con ansia que la también actriz comparta su secreto para verse así de bien. Sabemos que el ejercicio es crucial para gozar de músculos duros y apretados como los de JLo, ¡pero ojalá hubiera una cremita mágica que ayudara con la causa!

