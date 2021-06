Jennifer López hizo una aparición especial en el desfile de Coach en Shanghái Hace un poco más de un año, la cantante se convirtió en la imagen de la marca. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un poco más de un año, Jennifer López se unió a Coach como su nueva embajadora y con ellos la artista ya ha hecho varias campañas, incluyendo una en la que aparece junto a sus mellizos y a su mamá y otra que hizo en la ciudad de Nueva York. "Amé hacer la primera sesión de fotos para Coach en mi ciudad. Nueva York es siempre una ciudad inspiradora, impulsándonos a hacer nuestras propias cosas y a ser original", escribió López en ese momento junto a unas imágenes de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. Ahora la artista acaba de realizar un video supercool, con el que hizo acto de presencia en el desfile. En el clip que publicó Coach en su cuenta de Youtube, López aparece manejando un convertible antiguo mientras canta la famosa canción de los 80s, We Got The Beat. Este video fue creado como una antesala de lo que fue el primer desfile de la marca, realizado en la ciudad de Shanghái, después de que empezara la pandemia. En el video se puede ver una Jennifer feliz y divertida, luciendo su pelo suelto, un maquillaje supernatural y ataviada con una camisa a cuadros y un pantalón rojo, sin olvidar su bolso Coach. La nueva colección, que fue presentada en el Exhibition Center de dicha ciudad, incluye divertidos abrigos oversized con rayas multicolor, femeninos vestidos con detalles de encaje, piezas de terciopelo y accesorios muy cool. Y claro, también presentaron nuevos estilos y colores de carteras. En el show se dieron cita decenas de personas y el escenario estaba decorado con carros antiguos en los que también había espectadores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra colección de invierno está inspirada en el sentido de aventura y en esperanza de [un mejor] mañana", dijo en un comunicado de prensa Stuart Vevers, director creativo de Coach. "Debuta un acercamiento más honesto a la estacionalidad mientras expreso mi visión para el invierno, una oda a la actitud de una nueva generación en Shanghái". López hizo una "aparición" especial mediante el divertido video, el cual sirvió para cerrar el fabuloso desfile.

