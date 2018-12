Jennifer López ama las botas por encima de la rodilla y estas fotos lo demuestran

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cuando hablamos de Jennifer López, sin duda nos estamos refiriendo a una de las artistas más completas y más populares de nuestros tiempos. No solo su talento en el escenario y en la pantalla grande lo que ha llevado a la artista puertorriqueña a la cima, sino también su exquisito gusto al vestir. Y es que López siempre se lleva el título de la mejor vestida e incluso hasta cuando no está en la alfombra, sus atuendos siempre dan mucho de qué hablar. Con semejante figura todo le sienta de maravilla a la cantante. Tanto los espectaculares trajes que porta y hasta la ropa deportiva, le quedan increíble. Por eso todas, no solo sus fans sino también otras famosas, quieren copiarla.

Durante su más reciente encuentro con la prensa en Los Ángeles donde llegó para promocionar su nueva película Second Act. Fue para este evento que eligió un vestido supercoqueto que la hacía ver como toda una adolescente. La pieza, de Prada con falda en A, tenía pequeñas aberturas y pedrería.

Aparte de que lucía superjoven, lo que más llamó la atención fue el par de botas de gamuza por encima de la rodilla con las que combinó su vestido. Las botas, que en están tan de moda en esta temporada, le dieron un toque cool, moderno y sexy a su look.

Las botas por encima de la rodilla son el mejor accesorio para cualquier atuendo esta temporada de otoño/invierno y las puedes llevar con todo. Con jeans, minifalda y hasta con vestidos más elegante.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Steve Granitz/WireImage

James Devaney/GC Images

Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images

Al parecer a López le encantan las botas por encima de la rodilla ya que la hemos visto en incontables ocasiones llevar un par ya sea negro, rojo vino y hasta de mezclilla, siendo estas últimas uno de los looks más memorables y atrevidos con el que la hemos visto.

Así que si todavía no tienes las tuyas, más te vale que salgas ya a comprarlas o sino la puedes poner en tu lista de regalos para esta Navidad.