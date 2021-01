Close

¡Fans de Jlo se comen a Alicia Machado por criticar el cabello de la diva del Bronx! ¡Tremendo lío! La ex Miss Universo venezolana dio su opinión acerca del look de la adorada Jennifer López en una de sus imágenes... ¡Y los usuarios arremetieron contra ella! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López recibió este recién estrenado 2021 junto al mar y con un look de lo más relajado: luciendo cuerpazo con un bikini rojo y su pelo natural y alborotado, clásico de los días de playa. Los medios se hicieron eco de su excepcional figura y la cuenta de Suelta la sopa no fue menos. Además, lo compartió en sus redes añadiendo el comentario de “Jlo muestra su espectacular figura y retaguardia en bikini a los 51 años”. “Se ve hermosa. Quién no quisiera llegar así a esa edad y mirarse así. Mi admiración para ella, siempre elegante y nada vulgar”, escribió una de sus admiradoras. Sin embargo, la bella venezolana Alicia Machado tenía otra opinión que compartir: Image zoom “¡Sorry pero el pelo necesita un tratamiento urgente! Aguacate con aceite de olivo”, dijo añadiendo un emoji con los ojitos hacia arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡La que se lió fue buena! Los comentarios negativos a su consejo escrito se sucedieron uno tras otro en cascada. Frases como: “¡Ella es Jennifer López, querida! Si tiene el cabello así es porque quiere”, “tal vez cuando tengas una carrera y éxito como el de ella, puedas aconsejarla sobre algo”, “es hermosa, divina, dejemos la envidia ya”, etc. Image zoom Credit: Jennifer López/Instagram Además de algún insulto, alguien más le escribió: “amiga, es una persona normal y se está mostrando sin filtros, algo que hoy en día casi nadie hace. Todos sabemos que el cabello es lo de menos… No entiendo porque eres así, tan bonita que eres”. Image zoom Credit: Instagram / Alicia Machado Ante el aluvión de críticas, la ex Miss Universo prefirió pasar página y borrar su comentario, pero los usuarios ya habían fotografiado el texto y replicado en las redes... ¡Vaya!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Fans de Jlo se comen a Alicia Machado por criticar el cabello de la diva del Bronx!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.