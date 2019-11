Así luce la nueva colección de lentes de sol de Jlo y Alex Rodríguez La colección sale a la venta este 13 de noviembre. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 50 años, Jennifer López tiene el mundo a sus pies. Y es que la artista puertorriqueña no solo goza de una impecable carrera en el mundo de la música y el cine, sino del respeto y amor de millones de fanáticos alrededor del mundo. Además de tener tanto éxito en su vida profesional, López también tiene una increíble estabilidad en su vida personal –pronto se casará con su prometido, el expelotero Alex Rodríguez-. ¿Uno de sus mejores atributos? Su increíble gusto al vestir. Por eso siempre ocupa el primer lugar en la lista de las mejor vestidas. Además, es una de las famosas más copiadas y por lo tanto cualquier cosa que se ponga se vende como pan caliente, especialmente las que tienen precios asequibles como los diseños de Quay Australia, la marca de lentes de sol que aman las famosas y que hace unos meses nos trajo la primera colección de lentes en colaboración con López. Como esta tuvo muchísimo éxito, muy pronto veremos la ahora nos trae la colección más esperada nada más y nada menos que junto a JLo y Alex Rodríguez. Junto a una foto de López y Rodríguez que publicó en su cuenta de Instagram, la compañía australiana anuncio que la pareja estaba devuelta con una nueva colección de lentes de sol. “Ellos están devuelta”, escribió la marca en el pie de foto. “Mira la nueva colección de QuayXJlo y QuayXARod en nuestro site antes de que salga oficialmente este próximo 13 de noviembre. Las puedes obtener ya en las tiendas Quay”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía En la nueva colección cuenta con la mayoría de los mismos diseños de la primera, pero en diferentes colores. Eso sí también tiene algunos estilos nuevos y supermodernos que seguro te van a encantar. Lo mejor de todo es que por solo $60 puedes lucir como JLo o por lo menos como toda una celebridad. Entra ya a Quayaustralia.com y mira la nueva colección. No olvides que desde mañana 13 de noviembre ya podrás obtener tus favoritos. Advertisement EDIT POST

