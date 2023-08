Jennifer López se adelanta al otoño y nos deja una valiosa lección de estilo con sus looks La artista ha cambiado los bikinis por prendas más propias de la nueva temporada y demuestra cómo lograr looks de impacto con piezas básicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un verano realmente intenso para Jennifer López. La cantante, quien cumplió 54 años en agosto, ha viajado por Italia enfundada en diminutos bikinis y ostentosas joyas, ha celebrado su aniversario de bodas y ha seguido promocionando sus cócteles Delola sin descanso. Aunque también la hemos visto pasear con fabulosos maxivestidos y disfrutar de un tiempo en familia, parece que la Diva del Bronx está lista para dejar el calor y la ropa de baño atrás y zambullirse de lleno en el otoño. Sin perder comba con la moda, la empresaria nos ha dejado algunas pistas de estilo, con prendas y colores versátiles y útiles para la transición de agosto a septiembre. Jennifer Lopez lista para otoño con sus looks Credit: Instagram En su cuenta de Instagram, la mamá de dos compartió unas instantáneas luciendo una chaqueta estilo blazer marrón, infaltable en cualquier guardarropa de mujer exitosa, que combinó con una blusa blanca y pantalones de mezclilla. La suya es de la firma A.L.C, de corte recto, ligeramente oversized. El contrapunto femenino lo puso con varios collares dorados con medallones y unos pendientes de aro. Jennifer Lopez lista para otoño con sus looks Credit: Instagram Con su melena con mechas rubias suelta en suaves ondas, la también actriz apostó por un maquillaje n tonos cálidos, con los labios jugosos y sombras café con destellos dorados. No faltaron unas gafas al tono y un Birkin de Hermès en color camel. Jennifer Lopez lista para otoño con sus looks Credit: Backgrid/The Grosby Group Otro look que es perfecto para la nueva temporada es el que lució para pasar una tarde en familia por Beverly Hills. Más casual con los pantalones de mezclilla rasgados, López elevó el conjunto con una blusa crema por dentro, tacones y su carísimo bolso Himalaya de Hermès. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La multifacética artista ha demostrado que las prendas atemporales no pasan de moda, como un vestido anaranjado que ha lucido con siete años de diferencia, y que gracias a los accesorios, con prendas básicas como una blusa blanca y pantalones de mezclilla, podemos crear múltiples combinaciones para diferentes momentos del día.

