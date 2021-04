¿Sabes quién es la famosa más buscada en Google? La respuesta te sorprenderá A la actriz le siguen dos de las celebridades más populares. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noche de los Oscar, es sin duda la más importante para la meca del cine y también para la moda. Y es que además de que en esta gala está dedicada a galardonar a las mejores producciones del año y a todo el equipo que en ellas trabaja, también es la noche perfecta para que las famosas desplieguen sus mejores galas. Es por eso por lo que esta se ha convertido en una noche muy importante en cuanto a moda se refiere. Mirándolo desde cualquier ángulo, esta ceremonia es una de las más vistas, al igual que una de las más buscadas en Google. Pero ¿te has preguntado quién es la artista más buscada del evento? La respuesta te sorprenderá. Resulta que, según un reporte realizado por Google, en el que investigaron las búsquedas de dicho evento desde el 2004 hasta el presente, la artista más buscada por los usuarios es nada más y nada menos que Jennifer Lawrence. La actriz, quien ha estado nominada en varias ocasiones e incluso se llevó una estatuilla en el 2013, empezó a asistir a la gala en el 2011, año en que caminó la alfombra con un hermoso vestido de Calvin Klein. En los demás años en los que ha sido partícipe de dicho evento, Lawrence ha llevado trajes hechos a la medida de la casa de moda Christian Dior, de la cual es embajadora. De hecho, uno de los momentos más icónicos de la premiación y de Lawrence, fue en el 2013 cuando ganó su primer Oscar y se cayó subiendo al escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lawrence, Oscars 2013 Credit: Jeffrey Mayer/WireImage Angeluina Jolie, oscars 2012 Credit: Dan MacMedan/WireImage Jennifer Lopez, Oscars 2015 Credit: Jeffrey Mayer/WireImage Entre las famosas que le siguen los pasos a Lawrence en la lista, están Lady Gaga, quien ha ido a la premiación en varias ocasiones en la última década, Angelina Jolie, Jennifer López y Charlize Theron.

