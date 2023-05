Jennifer Lawrence con chanclas rompe el código de vestimenta en la alfombra roja de Cannes La estrella optó por el confort en el prestigioso evento. ¡Aquí las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cannes está en boca de todos esta semana mientras la ciudad se convierte una vez más en el centro de la industria del cine con el prestigioso festival lleno de una lluvia de estrellas. Por supuesto, para las amantes de la moda la alfombra roja es de las más esperadas del año, ya que las estrellas de todo el mundo traen sus looks más espectaculares a Francia para apoyar sus proyectos. Entre las que vimos este año contó Jennifer Lawrence, la actriz americana conocida por su rol en The Hunger Games. Para el estreno de su próxima película Anatomy of a Fall, eligió un traje espectacular de Dior en un tono rojo vivo que resaltó su belleza y un elegante collar de diamantes. jennifer lawrence Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Sin embargo, las escaleras del evento la forzaron a revelar un secreto de su atuendo– en lugar de unos tacones, vistió unas chanclas negras debajo del vestido. jennifer lawrence Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images En años pasado, se ha reportado que el evento es extremadamente estricto sobre su política de prohibir los zapatos planos para las mujeres en la alfombra, así que parece que Lawrence llevó sus sandalias playeras en secreto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más tarde durante la misma noche, cambió sus chanclas por tacones de satin rojo a juego con su vestido para el estreno de un documental que produjo llamado "Bread and Roses", que sigue la vida de las mujeres que viven en Afganistán después del resurgimiento de los talibanes.

