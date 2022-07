Los tips de belleza de Jennifer Garner a sus hijas ¡se oponen a los de Jennifer Lopez! La ex de Ben Affleck acaba de compartir cuáles son los consejos de belleza que da a sus hijas ¡y contradicen todos los hábitos y rutinas de JLo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les unen dos cosas muy importantes, mejor dicho, tres: la maternidad, el amor a Ben Affleck y su nombre. Poco más. Jennifer Garner y Jennifer Lopez no tienen mucho más en común que se diga. Las últimas declaraciones de la exmujer del actor han dejado claro que son personas muy distintas, sobre todo en lo que tiene que ver con la moda y la belleza, además de la forma de exponerse y cuidarse. Aunque ambas son partidarias de mimarse, cada una lo hace de una manera muy diferente. Durante una entrevista con la revista Harper's Bazaar, la protagonista de Daredevil compartió cuáles son los tips de belleza que ha enseñado a su hijas. Unos consejos que no tienen nada que ver con la rutina de cuidados y el proceder de JLo. Jennifer Garner Jennifer Garner | Credit: (Photo by David Livingston/Getty Images) "Mi filosofía de pelo es la misma que la del maquillaje, la cual es, si cuidas de tu piel y tu pelo, deberías sentirte bien sin añadir nada más allá", dijo refiriéndose a que ella evita los excesos. "Conforme cumplo años, quizás necesito más rímel y ayuda en mis raíces, pero no tengo por qué hacerlo porque sé que mi piel y mi pelo están más fuertes que nunca", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ser preguntada por los consejos que da a sus hijas Violet, de 16, y Seraphine, de 13, en este sentido su respuesta es clara y directa. "Mírate menos al espejo, obsesiónate menos. En vez de eso, fíjate en el resto del mundo para ver en qué podrías usar tu tiempo", hizo hincapié. Unos tips que contradicen, sin querer ni a propósito, las rutinas de belleza intensas de Jennifer Lopez, quien, quizás debido a su profesión, utiliza maquillaje constantemente y vive muy apegada a su imagen. Una forma opuesta de entender la belleza a la protagonista de Alias, quien siempre se inclina hacia la cara lavada y la naturalidad, sin excesos. "No necesitas llevar tanto maquillaje o secarte el pelo constantemente".

