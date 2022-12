¡Dos gotas de agua! Jennifer Garner y su hija Violet sorprenden con increíble parecido La ex de Ben Affleck llevó como acompañante a su hija de 17 años a una cena especial en la Casa Blanca donde deslumbraron con su belleza y elegancia. ¿Crees que se parecen? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden organizaron una cena especial este jueves en la noche en la Casa Blanca en honor a su homólogo francés, Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. Entre los más de 400 invitados a la velada se encontraba Jennifer Garner y su hija mayor Violet Affleck. La actriz y su primogénita sorprendieron con su asombroso parecido acentuado al lucir el mismo color de vestido. La joven de 17 años llevó una pieza con estampado de corazones y sin tirantes de Carolina Herrera que combinó con unos zapatos de tacón rojos, mientras que su madre optó por un sencillo modelo de Ralph Lauren con detalles de lentejuelas en la manga. Garner, protagonista de exitos películas como Elektra y Daredevil, combinó el vestido con zapatos de Stuart Weitzman y un clutch negro, el cabello lo llevó suelto. Ambas llevaban un maquillaje sencillo y elegante perfecto para la ocasión y fueron fotografiadas tomadas de la mano y sonriendo durante el evento. Violet Affleck y Jennifer Garner Credit: Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images Por otro lado, la primera dama deslumbró con un vestido floral de crepé azul marino hecho a mano con cuentas que tocó el tema de color de la noche de rojo, blanco y azul, representando las banderas de Estados Unidos y Francia. Brigette también honró el tema de la unidad de la noche con un vestido de manga larga color marfil con adornos plateados. Los presidentes optaron por usar esmóquines negros similares para el evento, donde hablaron sobre la invasión en curso de Rusia a Ucrania y las formas de mejorar una asociación internacional entre los dos países. Joe Biden, Jill Biden, Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. Credit: Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy extremadamente feliz y honrado de estar aquí para la primera visita de estado de su administración. Y esta es, para mí, la mejor evidencia de esta, de hecho, amistad y asociación a muy largo plazo. Y esta es exactamente la base de nuestra relación", dijo el presidente Macron durante los comentarios conjuntos de los presidentes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dos gotas de agua! Jennifer Garner y su hija Violet sorprenden con increíble parecido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.