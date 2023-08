No creerás qué extraño tratamiento ha probado Jennifer Aniston para verse más joven La actriz ha compartido en una entrevista que aconsejada por su esteticista probó un facial formulado con un extraño ingrediente muy utilizado en Corea del Sur. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Aniston facial esperma salmon Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Muchas famosas harían casi cualquier cosa por mantenerse eternamente jovenes y Jennifer Aniston es una de ellas. Desde recurrir a liftings, hilos tensores, inyecciones de vitaminas, diversos aparatos con luces y sonido, o faciales vampiro, hemos visto a las famosas someterse a los tratamientos más extravagantes y llamativos con el objetivo de dejar sus rostros como cuando tenían 20 o 30 años. Aunque el tiempo pasa para todas, lo cierto es que Aniston ha continuado siendo un icono de moda y belleza, pues la protagonista de Friends luce fresca y saludable y sus admiradores se preguntan cómo lo hace. Jennifer Aniston facial esperma salmon Credit: Steve Granitz/FilmMagic En una entrevista con la publicación The Wall Street Journal, la exesposa de Brad Pitt compartió que había probado un tratamiento facial que le recomendó su esteticista, formulado con ¡esperma de salmón! Este tratamiento procede de Corea del Sur, uno de los gigantes actuales en la industria de la belleza mundial, que se ha abierto un hueco importante en el campo del antienvejecimiento. La obsesión asiática por preservar la juventud, ha llenado los mercados internacionales de mascarillas, cremas y tratamientos repletos de ingredientes obtenidos de la naturaleza, como las algas o el agua de arroz, y también otros más exóticos, como el que ha probado recientemente la también empresaria de belleza. Aunque la protagonista de Murder Mistery, quien recientemente compartió sus problemas para tener hijos, no parece haber notado una gran diferencia tras probarlo, lo cierto es que los espermatozoides de este pescado tienen grandes beneficios según la ciencia. Una investigación reportada por la Biblioteca Nacional de Medicina ha demostrado que el líquido espermático del salmón restaura la elasticidad de la piel, reduce la inflamación, fortalece la barrera de protección natural, restaura la dermis y mantiene la humedad, por lo que es especialmente recomendable para pieles secas, dañadas y deshidratadas. Al contrario que otras compañera de profesión, Aniston se ha resistido a pasar por el quirófano para verse más joven, al menos al uso del bisturí, y confía en las técnicas no quirúrgicas basadas en la innovación científica como las inyecciones de pépticos, que promueven la renovación celular, la producción de colágeno y elastina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista previa, la estrella de The Morning Show reconoció que odia que le digan que se ve bien para su edad, y admitió que se siente mejor que nunca. También compartió que además de una dieta saludable, practica mucho ejercicio, por lo que luce así de fabulosa a sus 54 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image No creerás qué extraño tratamiento ha probado Jennifer Aniston para verse más joven

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.