Jennifer Aniston muestra su cabello natural en las redes ¡Qué cambio! La intérprete de Rachel en Friends maravilla con sus ondas naturales y revela los productos que usa para lograr tanto volumen Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Aniston Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En los años noventa cuando estrenó la serie Friends, todas queríamos tener el cabello como Jennifer Aniston. Su corte en capas o layers se volvió tan popular que se hizo llamar "the Rachel" y desde ese entonces, su cabello siempre marca tendencia. Últimamente, siempre la vemos con un alisado divino, pero la actriz de 52 acaba de recordarle a sus fans cuál es su verdadera textura natural. En un selfie en Instagram sin maquillaje, vimos a Aniston gozando su melena ondeada y llena de volumen. "Está bien, humedad... 🥵😵‍💫⁣ Vamos... 👊🏼💪🏼 @lolavie", escribió junto a la foto. Le dio crédito a su nueva línea de productos de cabello que lanzó en septiembre, LolaVie, por ayudar a combatir la humedad de Hawaii, en donde está grabando una película con Adam Sandler. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En una entrevista con PEOPLE, la actriz reveló que siempre ha luchado contra sus rizos, pero está aprendiendo cómo cuidarlos. "No hay un pelo en mi cabeza que esté haciendo lo mismo. Mi cabello siempre ha sido una dificultad para mi, desde que era una niña", explicó. "Siempre ha sido un problema cuidarlo y mantenerlo saludable. Se siente muy orgánico para mí enfrentar un producto para el cabello". Esperamos ver a la actriz intentar nuevos peinados y estilos con su línea de productos muy pronto.

