Las hermanas Jenicka y Jacqie, hijas de Jenni Rivera, ¡regias en Despierta América! Las jovenes, junto a su hermano Johnny López, visitaron el plató de Univisión para promocionar Misión cumplida, el álbum póstumo de su madre Jenni Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes, tres de los hijos de Jenni Rivera: Jenicka López, Johnny López y Jacqie Rivera, visitaron el plató de Despierta América (Univisión) para promocionar Misión Cumplida, un álbum póstumo con temas inéditos de su mamá y colaboraciones especiales. Mientras que Chiquis, hija mayor de la fallecida diva, celebraba su cumpleaños y prosigue con la promoción de su línea de fajas, sus hermanas menores, junto a su hermano Johnny, disfrutaron de una alegre mañana en los estudios televisivos, donde finalizaron su entrevista cantando karaoke con algunos de los grandes éxitos de su progenitora. Para la ocasión, Jenicka confió en el estilista Richard A Lopez, quien trabaja habitualmente con su hermana Chiquis, una de nuestros Los 50 más bellos. La hija menor de Jenni ha hecho recientemente fuertes revelaciones sobre su salud mental y en mayo del años pasado, se sometió a varias operaciones estéticas para mejorar su figura. Hijas de Jenni Rivera en Despierta América curvas Credit: Mezcalent La modelo y empresaria compartió en Instagram un video de cómo se arreglaba para visitar el programa en el que lució un vestido camisero verde de textura aterciopelada, abotonado en el frente con manga larga y minifalda. La influencer usó una faja y completó su atuendo con pendientes de aro decorados con piezas de madreperla, gargantilla a juego, multiples anillos y botas altas blancas de tacón. Además, se roció con la fragancia Replica, de Maison Margiela. Muchos de sus seguidores no dudaron en compararla con su mamá y su gran parecido. Con el pelo suelto, ligeramente ondulado y raya partida en el centro, la joven lució un maquillaje en colores cálidos. Hijas de Jenni Rivera en Despierta América curvas Credit: Mezcalent Por su parte, Jacqie, quien es la albacea oficial de Jenni y se emocionó durante la emisión con un mensaje de su tío Lupillo, eligió un conjunto de bermudas y chaqueta en fucsia, el color del momento, que combinó con un top negro. Hijas de Jenni Rivera en Despierta América curvas Credit: Instagram SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Como accesorios, un collar de mariposas, que para su madre era un animal con mucho simbolismo, y unos mocasines de plataforma. La artista, quien en las distancias cortas guarda un gran parecido con su hermana Chiquis, luce una original mezcla de colores en su cabello, con mechones rojizos, y en un video que compartió en sus historias agradeció por su maquillaje -protagonizado por sombras rosadas y abundantes pestañas-y las extensiones de pelo. ¡Fabulosas!

