El estilo de Jenni Rivera que no pasa de moda

Uno de los íconos latinos de la música es sin duda la cantante mexicoamericana Jenni Rivera. En este Mes de la Herencia Hispana no podíamos dejar de recordar el estilo de la diva de la banda con algunos de sus mejores looks, que aún hoy siguen vigentes. Una mujer de bandera que honraba sus raíces latinas en cada aparición.

PÍCARA SONRISA

En la tercera edición de los premios Grammy latinos, la diva de la banda presumió figura con este vestido entallado negro con falda de tul de seda, rosas rojas bordadas y escote profundo que combinó con sandalias sencillas. Sonriente y coqueta, la cantante lució el cabello en tonos claros, en un recogido alto con mechones caídos. Un estilo informal que contrastaba con el de su vestido de noche. ENCAJE SEXY

A la cantante mexicoamericana le gustaba seducir en la alfombra, por eso era usual verla ataviada con vestidos como este traje largo satinado con una gran abertura y cuerpo de encaje que lució en el Premio de la Gente Latin Music Fan Awards en 2005.

DAMA AZUL

Durante esa misma gala, la diva de la banda subió al escenario con este fabuloso vestido azul de corte sirena y escote en V, con flores amarillas en la falda de vuelo. Un modelo que destacaba sus curvas y le favorecía tanto por el color como por la silueta.

LUCIENDO PIERNA

También en 2005 vimos a la cantante en la presentación de una revista con este conjunto de pantalón corto y chaqueta satinados que dejaba entrever un top de encaje muy sexy y que combinó con sandalias plateadas. El cabello suelto es una de las señas de indentidad de Rivera, quien casi nunca se recogía el pelo.

SENCILLA ELEGANCIA

Para asistir a la gala de Premio Lo Nuestro en 2009, la cantante optó por este sencillo traje negro, con una manga caída sobre el hombro, detalles brillantes en la parte central y falda con cola. Con la melena lacia y un maquillaje muy natural, la diva destacó por su sobriedad.

JUEGO GEOMÉTRICO

Muy diferente al año anterior fue la aparición de Rivera en la alfombra de Lo Nuestro en 2010. Con flequillo y un maquillaje más elaborado que destacaba su mirada, la cantante eligió un modelo azul noche de corte sirena, con escote asimétrico, hombros al descubierto, y detalles de pedería en el pecho. GARRA MEXICANA

Para su actuación en los premios Grammy Latinos en 2010, la mexicoamericana sacó toda su fuerza sobre el escenario ataviada con un modelo en honor a su tierra. Un vestido morado de escote profundo y falda de volantes bordado con flores amarillas, que combinó con zapatos y chal de ese color. Un impacto total.

APUESTA CLÁSICA

La combinación negro-dorado era una de las favoritas de la artista a la hora de pisar una alfombra roja. En esta ocasión, durante un evento en 2010, la vimos con un sencillo vestido negro de caída recta y escote en V, que complementó con un bolero del mismo color, un llamarito collar dorado, pulseras de cadena y una cartera de mano también en color oro. AIRE JUVENIL

Para la presentación de su album Joyas prestadas en México en 2011, la diva de la banda lució rejuvenecida con un moderno y ceñido vestido morado de efecto asimétrico que combinó con collares largos multicolor, un brazalete rígido y grandes aretes.

GLAMOUR ELÉCTRICO

Con este ajustado vestido azul eléctrico a la rodilla y escote barco vimos a Rivera en la presentación de su show de telerrealidad I love Jenni en 2012. Con el cabello más oscuro peinado en tirabuzones y un maquillaje glamoroso, lució radiante. Unas modernas plataformas al tono, una baguette plateada y collares metálicos le dieron el toque final a su look.

DIVA DE HOLLYWOOD

Más diva que nunca posó en la alfombra de los Premios Billboard de la música latina en 2012, con este vestido largo de amplio escote y pronunciada abertura en la falda y en las mangas. Un traje entallado que favorecía la silueta de la artista quien, acertadamente y a pesar de la sencillez del modelito, combinó con un par de aretes y sandalias de tacón y plataforma.

FUEGO ARDIENTE

Este original vestido rojo pasión satinado con cuello vuelto y estratégica abertura en el escote fue la opción de la mexicoamericana para asistir a una entrega de premios en 2012. Volvimos a ver a la cantante con flequillo y esta vez, con el cabello recogido. Como complementos, una cartera de mano dorada y sandalias del mismo color.

