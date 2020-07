Jenna Ortega es la nueva imagen de Neutrogena y su campaña Quinceañera La actriz le pone cara a esta campaña tan especial para las chicas que este año no han podido celebrar su fiesta de quinceañera como habrían querido. ¡Mira cómo participar! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de conseguir papeles en Jane the Virgin (CW), protagonizar Stuck in the Middle (Disney) y ponerle voz a la princesa Disney Elena de Avalor, Jenna Ortega se estrena hoy como nueva imagen de Neutrogena. La actriz de 17 años con madre puertorriqueña y padre mexicano se ha aliado con la firma cosmética en la campaña My Quinceañera Journey para ayudar a que aquellas y aquellos que cumplen 15 este año tengan la mejor experiencia posible a pesar del distanciamiento social debido a la crisis de la COVID-19. Hablamos con Jenna en exclusiva sobre superpoderes beauty, su particular fiesta de quinceañera y mucho más. No te lo pierdas. ¿Cómo te sentiste al saber que eres la nueva imagen de Neutrogena? ¡Eufórica! No me lo podía creer porque he crecido utilizando sus productos, toda mi familia [la usaba]. Es una marca tan esencial para mi generación, que representa a mujeres diferentes y que anima e inspira mujeres jóvenes es un verdadero honor y estoy muy agradecida. ¿Cómo era la relación con la cosmética y la belleza en tu casa cuando eras más pequeña? Hubo una temporada en la que estaba obsesionada con el maquillaje y quería llevar la cara entera cubierta de maquillaje a todas horas. Ahora, después de la cuarentena ya se me ha pasado y quiero dejar la piel respirar un poco. […] He aprendido a gustarme sin maquillaje y sin tanta producción, simplemente por cómo soy al natural y como persona. Image zoom Cortesía de la marca ¿Qué es lo que te convenció para participar en la nueva campaña de Quinceañera? Yo celebré mis 15 años en el set de rodaje. El personaje que interpretaba entonces tenía una fiesta de quinceañera o sea que lo viví por ella realmente. Así que, aquellas que cumplen 15 este año seguro que no pensaban que tendrían que celebrarlo de forma virtual debido al distanciamiento social, para aquellos que van a vivirlo de forma diferente a lo que imaginaban, puedo aconsejarlos sobre cómo vivirlo de otra manera. Empezaste a trabajar cuando eras muy niña y ya cuentas con más de 5 millones de seguidores en las redes, ¿qué consejo sobre belleza les darías a las niñas y jóvenes que te siguen? Que no dejes que la idea que otros tienen de belleza o de ti te afecten y hagas lo que te hace sentir feliz y segura de ti misma a ti, no a los demás. Cada cosa que pones en tu casa debería ser específica para ti y debes dedicar tiempo a descubrir qué es lo que mejor te funciona. ¿Si pudieras tener un súper poder de belleza cuál sería? No duermo bien, no sé por qué, y muchas veces me despierto con unas ojeras horribles así que despertarme sin ojeras mágicamente sería genial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo que más pereza te da de la rutina de belleza? Como contaba, ahora estoy llevando menos maquillaje, pero tengo la piel muy clara y me suelo poner colorete y sí que siento que me sofoca un poco la piel… no es una sensación genial. ¿Cómo crees que tus raíces mexicanas y puertorriqueñas han afectado tu manera de entender el estilo y la belleza? He crecido viendo a mi madre siempre con labiales intensos, oscuros, y eso ha tenido mucho impacto en mí y cuando empecé a llevar maquillaje. Siempre llevo tres pares de aretes en mi bolso. Tengo un millón y creo que eso se debe a mis raíces latinas. Me encantan los brillos, en moda y en el maquillaje también. ¿Un truquito que hayas aprendido de los profesionales con los que llevas años trabajando? Nunca subestimes la importancia de hidratarte antes y después de maquillarte. Cuando era más pequeña pensaba que las toallitas desmaquillantes eran suficientes, pero hay que lavarse bien la cara e hidratarse después. Yo tengo la piel mixta y ya sé que es lo que tengo que hacer. Si quieres participar o conoces a alguien que quiera participar en el sorteo, encontrarás más información y todos los requisitos en Neutrogena.com/quinceanera ¡A celebrar!

