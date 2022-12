Jenna Ortega luce como Wednesday en la vida real con fabulosos looks de diseñador ¡mira qué estilo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Dia Dipasupil/Getty Images for SCAD// JC Olivera/WireImage// Gregg DeGuire/WireImage La actriz de madre puertorriqueña y padre mexicano comenzó muy joven en la actuación y ahora disfruta de las mieles del éxito con su protagónico en la serie Wednesday (Netflix) que narra las aventuras de la hija de la familia Addams. Ortega ha adoptado el estilo gótico de su personaje con altas dosis de glamour de la mano de su estilista Enrique Melendez. Empezar galería Negro nupcial Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Gregg DeGuire/WireImage En la presentación mundial de Wednesday (Netflix) la actriz de 20 años parecía casada con su personaje con este sensual diseño Versace, de inspiración lencera, con encaje, cola y una gran abertura en la falda que acompañó con un velo negro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Transparencias audaces Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: JC Olivera/WireImage Este sensual diseño asimétrico con una gasa de tul envolviendo su cuerpo de Saint Laurent fue la elección de la actriz para asistir a la celebración del cine y la televisión latina, organizada por la Asociación de los Critics Choice Awards. 2 de 8 Ver Todo Look ejecutivo Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Raymond Hall/GC Images Para visitar el show Good Morning America, la actriz eligió un traje sastre de dos piezas en color negro con grandes solapas, camisa blanca y corbata con aguja joya. Como accesorios, zapatos plateados de plataforma, una cartera color vinotinto de Dolce & Gabbana y un abrigo sastre también negro con forro de leopardo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Piernas kilométricas Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Este minivestido Valentino con escote barco y falda estructurada le hizo destacar en los MTV Movie & TV Awards. Coronó el look con los icónicos zapatos de plataforma de la firma italiana. 4 de 8 Ver Todo Detalle lencero Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Craig Barritt/Getty Images for ReedPop Nos encanta este conjunto de falda y chaqueta en negro y rojo de Gucci, con medias de encaje y zapatos de plataforma rojos, con el que dejaba entrever su brasier que lució en la promoción de la serie durante la Comic Con de Nueva York 5 de 8 Ver Todo Glamour parisino Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Christian Vierig/Getty Images La actriz dijo presente en el desfile de Valentino en la Semana de la Moda de París con este sexy vestido de encaje ceñido que acompañó de una gabardina de cuero para hacer frente al frío parisino. No faltaron las grandes plataformas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Combinación ganadora Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: Dia Dipasupil/Getty Images for SCAD La intérprete luce igual de bien ceñidos vestidos o trajes como este de pantalón palazzo y blazer cruzada con solapa blanca de RVN. 7 de 8 Ver Todo Juego de seducción Jenna Ortega estilo Wednesday diseñadores Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images La actriz se sentó con Jimmy Kimmel ataviada con este espectacular traje de Dion Lee con aberturas y paneles de encaje que le sentaba de maravilla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

