El look del día - junio 21, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Mega/The Grosby Group Jacky Bracamontes, Gaby Spanic y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Claudia Martín Look del día Credit: Entrefam/The Grosby Group Para la presentación de su nueva novela Vencer la culpa en México, la actriz apostó por un bonito vestido estampado con hojas, con mangas acampanadas y falda en A, que combinó con botines de gamuza beige. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Look del día Credit: Instagram Así de sexy posó la conductora tras bambalinas, con este vestido palabra de honor verde, con cintura drapeada y abertura en la falda de Karla B. Shop, que acompañó con tacones morados de textura cocodrilo. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López Look del día Credit: Mega/The Grosby Group Ahora que ya tiene casa, la artista se ha lanzado a la compra de muebles y en esta misión la captamos por las calles de Los Ángeles, con un pantalón de mezclilla oscura estilo mom fit y suéter de punto negro. La talentosa emprendedora completó su atuendo con cómodas bailarinas, un bolso Hermès y argollas doradas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Look del día Credit: Samir Hussein/WireImage La princesa de Gales asistió a la reapertura de la Galería Nacional de Retratos en Londres con este conjunto de falda plisada blanca de largura midi y una chaqueta de tweed con detalles negros, clutch y zapatos clásicos. 4 de 8 Ver Todo Natalie Morales Look del día Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La actriz de origen cubano nos fascinó en la premiere de No Hard Feelings en Nueva York con este traje de aire masculino, ligeramente oversized, en color verde menta de Stella McCartney, que acompañó con un sensual brasier metálico. 5 de 8 Ver Todo Jennifer Lawrence Look del día Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La protagonista de No Hard Feelings deslumbró en nueva York con este traje blanco de inspiración griega, con un solo hombro, ceñido en la cintura y largo hasta los pies, de Dior. Como accesorios, discretos aretes, una pulsera dorada y sandalias metalizadas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gaby Spanic Look del día Credit: Jaime Nogeles/Medios y Media/Getty Images La actriz mostró su apoyo a la comunidad LGBTTTIQA+ asistiendo a la rueda de prensa del desfile del orgullo en Ciudad de México ataviada con una blusa de encaje transparente con mangas dramáticas y un legging efecto piel marrón. Sandalias de tacón y bolso estilo bowling completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Verónica Bastos Look del día Credit: Instagram La conductora de La mesa caliente comenzó la semana con este veraniego minivestido de gasa con estampado vegetal en tonos verdes y mangas estilo farol, que acompañó de un cinturón fino y sandalias doradas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

