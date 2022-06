¡Wow! Así luce Jénicka López después que se operó para bajar de peso “Jenni vive”, le dijeron a la hija menor de Jenni Rivera tras compartir una foto en la que se nota su increíble transformación y aseguran que ahora está igualita a su fallecida madre. ¡Esta fue su respuesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jénicka López, la hija menor de Jenni Rivera, dejó boquiabiertos a su más de un millón de seguidores tras publicar una fotografía donde se ve su increíble cambio físico, tras someterse a varias cirugías para bajar de peso: una abdominoplastia, liposucción y levantamiento de senos y glúteos. La modelo y fundadora de la línea de ropa deportiva femenina Over Comfort, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde, además de verse más flaca que nunca, se aprecia el innegable parecido con la desaparecida Diva de la banda. "Wow", "Hermosa", "Qué linda", "Te ves increíble", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Un internauta le comentó: "Jenni vive, está preciosa como tu madre. Eres su gemela", Rivera respondió con el emoji de una carita triste y un corazón. Jénicka López Credit: Instagram / Jénicka López La joven empresaria de 24 años publicó un video en su cuenta de TikTok el pasado mes de mayo en el que compartió parte de su proceso de recuperación y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo: "Gracias chicos por los deseos. La curación y la recuperación ha sido increíble", escribió. Antes de ir al quirófano, la hermana de Chiquis había iniciado una etapa de preparación que le ayudó a bajar 60 libras gracias al ejercicio. Sin embargo, para deshacerse del exceso de piel tuvo que operarse. @@jenickalopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mamá tenía unas curvas supersexy, las apreciaba mucho. Ella me dio este cuerpo y es un homenaje a ella porque me parezco a ella y en cada cosa que hago la tengo en mente", dijo en a People en Español en una entrevista en 2019. ¡Definitivamente, parece otra y se ve espectacular!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Así luce Jénicka López después que se operó para bajar de peso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.