Jenicka López lanza nueva colección con Shein, perfecta para el otoño-invierno Con mini faldas, crop tops y vestidos ceñidos al cuerpo, la modelo plus size demuestra con esta línea súper chic, que las curvas son súper sexy y están de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenicka López sigue sumando logros a su carrera en el mundo de la moda y la belleza. Para esta ocasión, la joven empresaria y modelo plus size reveló el lanzamiento de su primera colección en colaboración con la marca Shein, diseñada para la temporada de otoño e invierno. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera dio la noticia a través de las redes sociales donde expresó estar agradecida con su equipo de trabajo y el resultado final: "Amo, amo esta colección. Es perfecta para el otoño, la pueden combinar todo lo quieran", dijo en sus historias de Instagram. Agregó en otro clip: "Industrial, muy chic. Esta colección tiene una mezcla de tonos neutrales con colores. Es cómoda y con estilo. No puedo esperar para que vean toda la colección y para ver todos sus looks". Las piezas se pueden adquirir en us.shein.com y si usas el código 'JENICKA20' puedes obtener un 15 % de descuento adicional en todos los pedidos de menos de $50. Tras revelar la noticia, las reacciones de sus fans no faltaron, incluyendo a su hermana Chiquis: "Esa es mi princesa, estoy tan orgullosa", "felicidades", "toma mi dinero, la quiero toda", "hermosa", "te pareces a tu madre, tan bella", "te ves súper bien", "voy a comprar todo", son algunos de los comentarios. Sin dudas las Rivera siguen dando cátedras de belleza y de saber cómo mostrar las curvas de forma sexy y con autoconfianza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy agradecida con Dios porque he trabajado muy duro para este momento, estoy llena de gratitud. Dios es bueno", escribió López en una de sus historias. ¡Felicidades!

