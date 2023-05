Jeff Bezos entrega anillo de compromiso de dos millones de dólares a su novia ¡Wow! Lauren Sánchez presumió la prenda a bordo del yate del fundador de Amazon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de cinco años de noviazgo, Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya están en camino a casarse. Ayer conocimos que el fundador de Amazon de 59 años está comprometido con la periodista latina de 53 años. La feliz noticia llegó cuando la pareja estaba de vacaciones juntos en el sur de Francia a bordo del yate de lujo del empresario de más de $500 millones. Por supuesto, el diamante es igualmente de lujoso. De acuerdo a Page Six, el anillo es de 20 quilates y costó más de dos millones de dólares. Lauren Sanchez, Jeff Bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a Lauren presumiendo de la prenda en Cannes vistiendo un minivestido blanco decorado con perlas y tacones transparentes junto a su futuro esposo. Lauren Sanchez, Jeff Bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja recién comprometida hizo pública su relación en el 2019,después de que Bezos anunció su divorcio de MacKenzie Scott luego de 25 años de matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese momento, la ex coanfitriona de Good Day LA también se estaba divorciando de su esposo de 13 años, Patrick Whitesell. Lauren Sanchez, Jeff Bezos Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

