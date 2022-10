6 tipos de jeans que tienes que ponerte para lucir glúteos redondos ¡Tan cómodos y versátiles que son los jeans! Aunque actualmente todas las mujeres tenemos no uno, ni dos sino hasta cinco o diez en nuestro clóset, no siempre fue así. Esta pieza que moldea tus glúteos y los hace ver redondos no era permitida entre las mujeres antes de 1930 porque marcaba una separación de géneros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que ir a las fábricas a hacer el trabajo de los hombres, y de ahí en adelante comenzó una lucha en la que participó activamente la líder feminista Amelia Bloomer, y aunque solo podían usarlos para montar a caballo, la comodidad hizo que la industria se diera cuenta de que debían descartar esa idea. Fue entonces que en 1966 se aceptó que las chicas los adoptaran como parte de sus outfits. Aunque en algunos países aún están prohibidos, tienes que agradecer que vives en uno en el que su uso es libre. Así como funcionan de excelente forma para ir a la oficina al acompañarlos de unos hermosos tacones, los llevas los fines de semana sin problema con tenis. Por supuesto que a las mujeres como tú les encanta estar a la vanguardia y llevar aquellos pantalones que más las favorezcan. ¿Cuáles son esos jeans que debo ponerme que hacen que mis pompis se vean más redondas y sexy? ¡Entérate de cuáles son y si te falta alguno, "sacrifica" el presupuesto de este mes y asegúrate de tenerlo! 1.Talle alto: Los ves en la calle y quizás hasta crees que no son para ti, pero ten en cuenta que si tu cuerpo no es exuberante, son los ideales. Por ejemplo, si tu cuerpo es recto, agrega volumen a tus glúteos con aquellos que son anchos y plisados; si tu silueta posee curvas, este tipo de vaqueros esconde esos kilitos de más que se ubican en la zona del vientre, en tanto que destaca tus glúteos. Sin importar cuál sea tu caso, añade zapatos de tacón para armonizar aun más tu apariencia. Lo mejor de todo es que son de los 70, pero como la moda es cíclica regresaron y se llevan para cualquier ocasión. ¡Aprende a combinarlos con tus carteras, blusas y accesorios! Mujer luciendo jeans Mujer luciendo jeans | Credit: Getty Images 2. Costuras marcadas: Así como hay jeans sin bolsillos, existen unos con costuras marcadas. Ese tipo son para ti si te sacaste la lotería con la genética y tienes nalgas con suficiente volumen. ¡Se te verán espectaculares! 3. Bordados: Si, por el contrario, eres de aquellas a las que la genética no les sonrió -me incluyo- haz un recuento de los que cuelgan en tu guardarropa para saber si tienes uno con bolsillos traseros, algunos bordados o relieves. La atención que atraerán tus jeans estará directamente en estos detalles y no en tu trasero, aunque los bolsillos pequeños te ayudarán muchísimo. 4. Mayor volumen: Por supuesto que todas soñamos con un trasero bonito y voluminoso como el de JLo, pero desgraciadamente no todas tenemos esa dicha. Para "jugar" con tu ropa, asegúrate de que tu trasero se vea más redondo y grande con unos jeans que siempre formen una "V" arriba de tus glúteos. 5. Colores claros: Les favorecen específicamente a esas chicas altas, delgadas y esbeltas. Por arte de magia este tipo de colores hace que tus caderas se vean más anchas y que tus nalgas se vean torneadas. ¡Son una maravilla! 6. Tonos oscuros: Ideal para mujeres con curvas o en forma de pera. Fíjate que tengan bolsillos medianos atrás. Quedarás fascinada con el resultado que te dan y ni qué decir de la opinión que tendrá tu chico hacia tus dos atributos traseros.

