Close

¡Wow! Los tenis que J Balvin hizo en colaboración con Nike se agotaron en minutos El cantante colombiano es el primer latino en hacer una colaboración con la marca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que J Balvin se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo y por lo tanto uno de los más queridos. Y es que, gracias a su talento y carisma, el reggaetonero colombiano se ha posicionado al lado de los grandes de su género, permitiéndole así hacer colaboraciones increíbles con la mayoría de ellos. Pero más allá de su talento como artista, Balvin también ha dado mucho de qué hablar con su original estilo a la hora de vestir. Gracias a eso, hace unos meses fue uno de los elegidos para engalanar, junto a otros artistas, la primera edición de revista Harper’s Bazaar Men. Incluso, el cantante ya ha hecho dos colaboraciones de ropa junto a Guess y justo este martes 8 de diciembre lanzó al mercado, Colores y vibras Air Jordan 1 High, los tenis que hizo en colaboración con Nike. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que su colección de ropa con Guess, los alegres y coloridos tenis, que tienen un valor de $190, también fueron hechos en honor a su exitoso disco Colores. El modelo, que ya había lucido Balvin durante su aparición en el Super Bowl 2020, tiene una divertida mezcla de azul, amarillo, verde y rojo, y llevan en las plantillas el símbolo de happy face, que tanto le gusta al artista. Además, también vienen tres parches desmontables para que los puedas colocar en la parte que quieras y hacerlos más a tu estilo. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Ahora bien, si quieres los tenis vas a tener que hacer malabares, porque en tan solo minutos se agotaron en la mayoría de los establecimientos, al igual que online. Hablamos de países como Japón y Alemania en los que la gente hizo largas filas, hasta por dos o tres días, para poder obtenerlos. Por los menos sabemos que el Latino Gang, ya los tiene. Y es que hace unos días vimos a Jennifer López luciendo los suyos. ¿Será que también les llegaron a Bad Bunny y a Shakira? Image zoom Credit: Instagram/Jennifer López Eso sí, más allá del rotundo éxito que han tenido los tenis a tan solo horas de haber sido lanzados al mercado, lo más relevante de todo esto es que Balvin es el primer artista latino en hacer una colaboración con la marca Nike. Con esto el cantante vuelve a hacer historia y a demostrar que es uno de los grandes no solo de su género y entre los latinos, sino de la música en general y del mundo. ¡Bravo José!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Wow! Los tenis que J Balvin hizo en colaboración con Nike se agotaron en minutos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.