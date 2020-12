Close

El diseñador Jason Wu se prepara para lanzar su primera línea de maquillaje Ninguno de los productos de la colección cuesta más de $25 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El diseñador Jason Wu sorprendió a sus fans con la noticia de que vuelve a Target y no precisamente con una nueva colección de ropa de edición limitada, tal y como lo hizo en el 2011, dando así pie a muchas colaboraciones especiales que ha hecho la tienda a través de esta última década. Resulta que en esta ocasión Wu entrará por la puerta grande al mundo de la belleza con una colección de maquillaje que te encantará. “Esta es una línea para todo el mundo”, dijo el diseñador en una entrevista con Allure. “[Es] una línea de belleza clean, que además es inclusiva”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de clean e inclusiva, los productos son libres de crueldad y siguen a cabalidad los estándares para pertenecer al programa de clean beauty de dicha cadena de tiendas. La línea, que fue creada por Wu en colaboración con Toni Ko, fundador de la exitosa línea de maquillaje Nyx, estará presente en 400 establecimientos de Target alrededor del país e incluirá labiales, un delineador, iluminadores y sombras, entre otros productos. Pero lo mejor de todo es que ninguno de ellos costará más de $25. ¡Qué éxito! Eso sí, si bien la marca hará su debut oficial en Target, eso no quiere decir que fue hecha en colaboración con dicha empresa, por lo que eventualmente los productos estarán disponibles en otras tiendas. “Tal y como la colaboración que hice con Target hace años, esta es una oportunidad para probar la marca”, dijo Wu en dicha entrevista. “Esta es nuestra oportunidad de ofrecer un producto de Jason Wu con el mismo nivel de calidad y artesanía, y con la misma atención al detalle, pero a un precio increíble”. La nueva colección del diseñador llega a Target el próximo 14 de enero, al igual que a jasonwubeauty.com.

