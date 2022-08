A sus 84 años, Jane Fonda protagoniza campaña de ropa deportiva y recuerda su pasado en el fitness La veterana actriz demuestra que para ella la edad no es un problema y se mantiene en plena forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los más jóvenes quizá no lo recuerden pero, además de triunfar en la gran pantalla, la actriz Jane Fonda revolucionó el mundo del ejercicio en los años 80, con sus famosos videos en los que practicaba aerobic y animaba a los televidentes a hacer su workout en casa. Ahora, la marca H&M lanza su línea de ropa deportiva Move y la ha elegido a ella, junto al coreógrafo JaQuel Knight, para ser su embajadora y mostrar cómo la que tuvo, retuvo, y se mantiene en plena forma. La nueva colección, disponible desde hoy 4 de agosto, celebra cualquier tipo de movimiento, algo con lo que la mítica actriz coincide totalmente. "H&M Move está centrada en poner a todo el mundo a moverse, algo que yo he hecho durante mucho tiempo en mi vida", comentó la hija de Henry Fonda en un comunicado de la marca. "También me gustó su filosofía de 'ropa para moverse' en lugar de 'ropa para hacer deporte'. No va de hacer deporte, ser el más atlético o estar delgado. Va de darle a tu cuerpo el movimiento que necesita para cuidar de ti". Jane fonda imagen HM Move deporte Credit: Cortesía La estrella, quien a sus 84 años sigue en activo y la podemos ver en series como Grace and Frankie, atribuye a su rutina de movimiento el haberle mantenido en la brecha. "Moverme me ha hecho posible estar en forma y sana mental y físicamente en mi vida. En mi opinión, cuanto mayor te haces, más importante es moverse, incluso si es despacio como yo". Move está diseñada para cualquier tipo de movimiento, sea correr, practicar yoga, o ir al gimnasio. Coin prendas versátiles, como pantalones reversibles o parkas plegables, los amantes del estilo deportivo encontrarán piezas confeccionadas en materiales ligeros, que transpiran, resistentes al viento y sobre todo, flexibles. Jane fonda imagen HM Move deporte Algunas prendas de la colección H&M Move. | Credit: Cortesía Y si buscas ropa más técnica y específica, también la encontrarás, como tops y shorts de gimnasio. Además, todo está diseñado con la funcionalidad en mente. Por ejemplo, los bolsillos tienen cremalleras y la ropa de correr incluye logotipos reflectantes para mayor visibilidad. Con precios que oscilan entre os $12.99 y los $99, puedes encontrar la colección en la página web de la marca. Jane fonda imagen HM Move deporte Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Artista desde la cuna, Fonda ha comentado en varias entrevistas que su edad no es molestia y que estar sana le permite sentirse joven. Portada de la revista Glamour el pasado mayo, 60 años después de su primera portada para esa publicación, la ganadora del Oscar declaró: "Si alguien me hubiera dicho que a los casi 85 años, estaría trabajando tanto y sintiéndome tan bien como lo estoy haciendo, no le hubiera creído".

