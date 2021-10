La cirugía plástica que cambió la vida de la actriz Jamie Lee Curtis El cruel comentario de un camarógrafo llevó a la actriz a tomar la decisión de someterse a una cirugía plástica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jaime Lee Curtis es conocida por su exitosa carrera en Hollywood y los innumerables personajes que ha realizado en películas como Freaky Friday, Prom Night, Halloween y Screem Queens, entre muchas otras. Si bien es cierto que la actriz ha llevado una carrera impecable, también es una realidad que ha tenido altas y bajas. Una de esas bajas duró unos diez años y todo por culpa de una cirugía plástica. Durante una entrevista con Fast Company, la actriz reveló que se realizó una cirugía plástica en su rostro y que esta fue la causa de su adicción al Vicodin. "Yo traté la cirugía plástica y no funcionó. Me hizo adicta al Vicodin", confesó. "Los rellenos y procedimientos que se usan ahora, esa obsesión con ellos y las cosas que hacemos para mejorar nuestra apariencia en Zoom, están borrando generaciones de belleza. Una vez experimentas con tu rostro, ya no lo puedes arreglar". En otra entrevista que Curtis realizó hace unos mese, declaró que se había hecho esta cirugía por culpa del cruel comentario de un camarógrafo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me hice una cirugía plástica por culpa de un camarógrafo. Tenía los ojos hinchados por naturaleza, siempre fui esa clase de persona", contó la actriz en ese momento. "Un día estábamos grabando una escena, el camarógrafo dijo, "No voy a filmarte hoy, tienes los ojos demasiado hinchados". Jamie Lee Curtis, cirugua plastica Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Fue así como Curtis decidió operarse el área de los ojos para mejorar esta condición y fueron los medicamentos que recibió los que la convirtieron en una adicta por muchos años. "Yo era una adicta al Vicodin y al alcohol controlada", le explicó la actriz a dicha publicación. "Nunca lo hice cuando estaba trabajando. Nunca hice drogas antes de las 5 p.m. Nunca ni siquiera tomé pastillas para el dolor en la mañana. Era algo [que hacía] en las tardes o al empezar la noche. [Lo que sentía] era como si me tomara un baño con agua tibia. Perseguí ese sentir por un largo tiempo".

