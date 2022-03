¿Cuál es la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith? ¿Merecía Chris Rock su bofetada en los Oscars 2022? Te traemos detalles médicos sobre la condición de la esposa de Will Smith quien reaccionó violentamente en los premios Oscar 2022 para defenderla a capa y espada Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el 2018 la actriz norteamericana Jada Pinkett Smith se ha enfrentado a una enfermedad autoinmune que le causa alopecia o la pérdida de cabello incontrolable en diferentes lugares de su cabeza. Su condición se volvió tema viral en redes anoche en la entrega número 94 de los Premios Oscar de la Academia cuando su esposo Will Smith ganador del Oscar a mejor actor por su papel protagónico en el filme King Richard se levantó de su silla y abofeteó al comediante Chris Rock luego de que este hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa que no le cayó nada bien. Si bien no hay total certeza de que Rock conocía la condición que Pinkett Smith padece al momento de lanzar su chiste sobre el escenario, lo que sí ha estado claro durante meses es que la actriz ha afrontado en público su alopecia, la ha aceptado y comentado al respecto en numerosas ocasiones e incluso ha compartido imágenes sobre este nuevo look con la cabeza afeitada que afrontó gracias a su hija. "Esta alopecia y yo seremos amigas por mucho tiempo… y punto", había dicho hace poco en una publicación en sus redes donde mostraba su cabeza y hacía referencia a una nueva cicatriz que apareció en su cuero cabelludo. En este vídeo publicado en sus redes sociales, la presentadora del programa digital Red Table Talk, compartió con sus seguidores su cicatriz, para evitar cualquier rumor que se pudiera suscitar acerca de una cirugía craneal. "Mamá tendrá que [hablar] del cuero cabelludo para que nadie piense que ha tenido una cirugía cerebral o algo", mencionó refiriéndose a la recomendación de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como la reacción de su esposo ha despertado toda clase de comentarios, miles de mujeres y hombres han manifestado igualmente su solidaridad hacia la famosa actriz quien desde el 2018 se decidió a hablar públicamente sobre su condición durante un episodio de su programa digital por Facebook, donde reveló detalles sobre su pérdida de cabello, según reportó People. "Fue espantoso cuando recién empezó", confesó. "Estaba en el baño un día y de pronto tenía mechones de cabello en mis manos". En el 2021 ya preparada para cumplir 50 años, la actriz adoptó su nuevo look permanentemente. Anoche antes de que sucediera el incidente posó radiante en la alfombra roja con un traje exquisito verde oscuro creado por Jean Paul Gaultier y joyas maravillosas de diamantes y esmeraldas. Luego del incidente redes como Twitter explotaron con mensajes de apoyo. Los defensores de la alopecia, y aquellos con la afección se hicieron sentir. Por ejemplo la asociación de mujeres con alopecia The Bald Girls Do Lunch, tuiteó: "Bromas sobre @jadapsmith o cualquier mujer con #alopecia #alopeciaareata nunca están bien. Punto". Women alopecia Credit: Twitter: Bad Girls do lunch La ex estrella de la NBA y autodenominado "embajador de la alopecia", Charlie Villanueva, aprovechó la controversia para publicar un mensaje de apoyo no sólo a Jada Pinkett Smith sino a todas las personas con el trastorno: "Recuerden, ustedes tienen alopecia, la alopecia no los tiene a ustedes". Charlie Villanueva Credit: Twitter Charlie Villanueva ¿Cuáles son las causas de la alopecia? Nosotros también queremos apoyar su valentía e informar sobre esta enfermedad, por eso revelamos a continuación algunos detalles médicos sobre la alopecia que no solo puede afectar al cuero cabelludo sino a otras zonas de la piel en la que exista vello, como las pestañas, axilas, región genital y barba. Según estudios científicos la alopecia se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, con destrucción del folículo piloso y por lo tanto irreversibles, y las formas no cicatriciales, que son potencialmente reversibles. En el caso de Pinkett Smith tal y como ella lo ha mostrado, hay zonas de su cabeza que presentan cicatrices donde ya no hay folículo piloso, por lo que ella misma asume y reporta que su condición pueda no tener remedio. Su alopecia es autoinmune y se conoce como areata. La Universidad de Navarra explica en un informe que la forma más frecuente es la alopecia androgénica, también conocida como calvicie común, responsable del 95% de los casos, que afecta principalmente a los varones y menos frecuentemente a las mujeres. La alopecia areata diagnosticada a Pinkett Smith no está claramente definida, pero se puede desencadenar por situaciones de estrés, y en ocasiones puede haber un trasfondo autoinmune causado por una dieta carente de nutrientes esenciales, problemas de tiroides, déficit de hierro, infecciones, anemia, exceso de cosméticos o tintes. Algunos tratamientos también pueden provocar la caída del cabello, como la quimioterapia o las radiaciones. Según la Escuela de Medicina de Harvard, aproximadamente un tercio de las mujeres sufrirán algún tipo de pérdida de cabello en sus vidas, pero otro estudio revisado publicado en el 2018 encontró que las mujeres negras e hispanas en los EE. UU. tienen una probabilidad "significativamente mayor" de desarrollar en sus vidas esta alopecia areata, que las mujeres blancas. Como vemos, esta realidad que enfrenta valientemente la actriz y productora es el diario vivir de muchas mujeres, circunstancias difíciles que van más allá de estar a la moda. Nuestra dmiración y respeto para ella y tantas personas que padecen alopecia.

