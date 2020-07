El look del día - julio 23, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Galilea Montijo Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andrea Legarreta Image zoom Nos encantó este hermoso vestido rojo vino con estampado floral y tejidos que portó la presentadora mexicana. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Muy moderna y diferente lució la presentadora con este look de pantalón negro, camiseta blanca y jacket bomber estampado. 2 de 9 Applications Ver Todo Jacqueline Bracamontes Image zoom Instagram/Jaqueline Bracamontes Supersexy y fabulosa lució la presentadora con este minviestido estampado de un solo hombro que le sentaba de maravilla a su figura. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Jennifer López Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Captamos a la artista dando un paseo ataviada con este look deportivo. 4 de 9 Applications Ver Todo Marisol González Image zoom Instagram/Programa Hoy Superchic lució la presentadora con este look de pantalón blanco de talle alto y acampanado, y blusa del mismo color con mangas tipo globo. 5 de 9 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom Instagram/Rashel Díaz Regia lució Díaz con este ceñido vestido rojo que dejaba ver su figura. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vielka Valenzuela Image zoom Instagram/Vielka Valenzuela Este look de pantalón corto y blusa tipo quimono con estampado tropical, hizo que la presentadora luciera muy veraniega. 7 de 9 Applications Ver Todo Ximena Córdoba Image zoom Instagram/Ximena Córdoba La presentadora alborotó las redes con esta foto en la que luce supersexy con este atuendo. 8 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Esta pose combinada con este coqueto conjunto azul marino de falda con vuelos y croptop, hizo que la artista luciera como toda una bailarina de flamenco. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - julio 23, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.