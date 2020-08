Los looks más sensuales y llamativos que lució Jacqueline Bracamontes en La voz Kids Durante las últimas semanas la presentadora cautivó a los televidentes con sus increíbles atuendos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La más reciente temporada de La voz Kids llegó a su final y con ella el despliegue de estilo y elegancia al que nos acostumbró Jacqueline Bracamontes. La presentadora mexicana siempre ha sido una de las famosas mejor vestidas tanto en sus apariciones en programas de televisión, durante sus vacaciones y por supuesto en las alfombras. Por eso no fue una completa sorpresa verla luciendo increíble cada domingo. Eso sí, lo que no esperábamos era que la también actriz nos deslumbrara con tanta sensualidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien desde que empezó el programa antes de que todo se paralizara por la pandemia, Bracamontes ya nos estaba deleitando con coquetos y modernos looks, ninguno fue tan sexy, chic y atrevido con los que lució durante las últimas semanas. En el primer show de regreso a los estudios, la presentadora eligió un moderno minivestido con lunares de un solo hombro que la hacía lucir regia. Sin embargo, ese fue el más sencillo y recatado de los looks con los que la vimos en las semanas siguientes. Image zoom Instagram/Jaqueline Bracamontes En las siguientes semanas los looks de Bracamontes siguieron subiendo de tono y la verdad es que nos dejó gratamente sorprendidas. Luego la vimos lucir un llamativo minivestido de lentejuelas iridiscentes de un solo hombro. Con este modelo la presentadora sí que fue el centro de atención. Image zoom Instagram/Jacqueline Bracamontes Image zoom Instagram/Jacqueline Bracamontes En el show siguiente la presentadora llevó un minivestido de brillo con escote profundo y mangas vaporosas de la diseñadora dominicana Giannina Azar. Pero si duda, nuestro favorito fue el vestido que lució durante la semifinal. Esa semana Bracamontes acaparó todas las miradas con un sexy vestido rojo de un solo hombro con abertura frontal que le sentaba de maravilla a su figura. La verdad es que nunca la habíamos visto luciendo tan sensual. Image zoom Instagram/Jacqueline Bracamontes Image zoom Instagram/Jacqueline Bracamontes Ya la gran final, que se llevó a cabo este domingo, la actriz optó por un traje increíble, digno de la noche. La vimos con un elegante traje azul marino con espejos y cuello halter, también de Giannina Azar. Sin duda, Bracamontes dio cátedra de estilo y elegancia durante la transmisión del show y esperamos que nos siga sorprendiendo de la misma manera en sus próximas apariciones.

