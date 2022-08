El look del día - agosto 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lourdes Stephen, Jacqueline Bracamontes y Maribel Guardia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram La presentadora mostró sus tonificadas piernas con este sexy pantalón corto de cuero, que complementó con una camiseta y zapatos rojos de punta. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazan Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz llegó al estudio del programa Hoy (Televisa), ataviada con este llamativo conjunto estampado de palazzos y chaqueta. 2 de 8 Ver Todo Jacqueline Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes Para fungir como presentadora en Hoy día (Telemundo), la mexicana optó por este set verde limón de pantalón y chaleco largo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Con este elegante vestido magenta, la presentadora llegó a los estudios de Al rojo vivo para darle la bienvenida a su nueva compañera Lourdes Stephen. 4 de 8 Ver Todo Lourdes Stephen LOurdes Stephen Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La periodista dominicana eligió este elegante y clásico vestido rojo para su primer día en Al rojo vivo (Telemundo) 5 de 8 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram La actriz y cantante disfrutó de un paseo por las calles de Miami con este colorido conjunto de pantalón y top con mangas tipo globo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram La actriz combinó su sexy vestido con estampado animal y abertura lateral, con botas negras por encima de la rodilla. 7 de 8 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram La actriz española lució hermosa con este femenino vestido maxi con cutouts. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

