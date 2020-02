Jacky Bracamontes por fin presume escotazo de vértigo tras hacerse una reconstrucción de senos La actriz y conductora ha lucido orgullosa los resultados de su paso por quirófano y ha sorprendido para bien. Elegante pero tan sensual como siempre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de cuatro embarazos su cuerpo sufrió y mucho, así que Jacky Bracamontes tomó la decisión de pasar por el quirófano y hacerse los arreglos necesarios para reconstruir las partes dañadas. La actriz contó abiertamente el pasado mes de octubre que se había hecho una liposución, un marcaje abdominal y una reconstrucción de senos. Hasta ahora no había lucido vestimenta que diese pistas de cómo se veía. Se ha estado recuperando poco a poco después de la importante intervención. Pero casi cuatro meses después ya podemos ver los resultados. La actriz y conductora presumió cinturita de avispa y un escote vertiginoso y de lo más sensual que demuestra que está casi, casi recuperada de los estragos del bisturí. Su belleza, una vez más, ha impresionado a todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá se reencontraba con sus compañeros de la telenovela Rubí. Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina, Jan y Jacky posaron felices y sonrientes 16 años después de este éxito sin precedentes en la televisión que ha sido versionada con Camila Sodi como protagonista. Además de mucha felicidad de reencontrarse con sus colegas del alma, la feliz mamá y conductora de La Voz brilló por su belleza. ¡Cualquier diría que es mamá de cinco niñas! A sus 40 años vive un momento glorioso como mujer y profesional, a la vista está. ¡Felicidades! Advertisement

