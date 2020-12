Close

Jacky Bracamontes se inspira en sus hijas para crear collar en colaboración con la diseñadora Paola Pacheco Meses de trabajo se han materializado en esta joya única y delicada, con un significado muy especial. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A la mexicana Jacky Bracamontes le encanta presumir en las redes el amor que siente por sus cinco hijas. Su último homenaje a esta conexión ha sido la presentación de un colgante en forma de corazón que ha diseñado en colaboración con la diseñadora de joyas colombiana Paola Pacheco. “Yo siempre tuve en mi cabeza crear una línea mommy and me, pensando que iba a tener una niña que nunca tuve. Tuve dos hermosos hijos”, explica la diseñadora radicada en Miami. "Me parecía algo muy chévere, pero lo quería hacer personal y siempre trabajé en otras cosas. Jacky y yo hemos sido amigas durante años y hablando de eso le dije: ‘Con cinco niñas, ¿por qué no creamos una línea así?’. Le propuse el concepto, le encantó y ahí empezamos a trabajar. Fue muy natural. Ella adora a sus niñas y le pareció buenísimo tener una pieza con esa conexión”. El collar, bautizado "A Meaningful Heart", consiste en una fina cadena con un colgante en forma de corazón, todo en oro de 14 quilates. El colgante tiene dos caras, una totalmente esmaltada en un color sólido y otra con una inicial, que también va esmaltada. Una pieza totalmente personalizable, pues se pueden elegir entre 10 tonos distintos tanto el color del corazón como el de la letra. Image zoom Credit: Cortesía “El corazón es un símbolo de amor universal. Queríamos algo que expresara el amor y la conexión que hay entre dos personas sin tener que explicarlo”, comenta Pacheco. “Una pieza sencilla y delicada, fácil de usar, versátil porque tiene dos lados. Cuando quieras usar color lo usas por el lado sólido y para algo más personalizado, lo usas por el lado de la inicial”. Tras meses de trabajo, en los que pensaron tanto en el tamaño de la pieza como en los colores y la edad de sus posibles clientas, por fin ha visto la luz su proyecto. Un collar que por sus características solo se hace bajo demanda. “Pasamos un tiempo para dar con el tamaño perfecto. Le queda tanto a un bebé como a un adulto. A las bebas de Jacky que tienen un año se les ve bien y a nosotras nos queda superlindo solo o combinado con otras piezas”, indica la diseñadora. “Si la regalas, las niñas la van a poder usar toda la vida. Otra cosa que pensamos mucho para definir la pieza es que de niñas, muchas veces nos ponían joyas que a una ni siquiera le gustaban, medallas grandes y cosas de esas. Intentamos crear algo que a las niñas les encantara. Como los colores. Creamos los que iban a ser sus preferidos. A las hijas de Jacky es una pieza que les encanta usar”. Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ser un regalo duradero y bonito, el significado de esta joya es muy especial. Tanto para su portadora como para su diseñadora. “Cuando diseño una pieza me gusta que tenga profundidad. Además de ser linda, que te dé alegría, que signifique algo especial”, expresa la colombiana. “Para mí significa la unión entre dos personas. No quisimos limitarlo a que fuera madre e hija, aunque fue el concepto general. También lo puedes hacer con tu mejor amiga, abuela y nieta, pareja… algo que representa esa unión especial que puedes tener con alguien”. Un colgante que por su sencillez es perfecto para usar a diario, tanto para ir al gimnasio como a una gala, que puedes llevar solo o combinarlo con piezas más grandes, y que combina con todo. Sin duda, un regalo ideal para las personas con las que tienes una relación especial.

