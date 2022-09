Ni te imaginas lo que hace Jacky Bracamontes para lucir escultural en Premios Billboards de la Música Latina Aquí los consejos de la guapa presentadora mexicana para brillar, fiel a su estilo, en esta gran noche de música y glamour...¡y adiós empanadas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estuvimos platicando con nuestra querida Jacky Bracamontes durante un divertido Live en Ponte Bella antes de su paso por la alfombra roja de Premios Billboards de la Música Latina 2022, en los que presentará un premio especial que aún horas antes del evento se mantiene como especial secreto. Hemos visto recientemente a la beldad mexicana pasando de lo lindo con sus divertidos reel en Instagram, y aunque no lo creas, en uno de ellos hasta sale comiendo empanadas en compañía de su amigote Carlos Adyan. Cuando le preguntamos si hacía una dieta rigurosa, sobretodo antes de una ocasión tan glamorosa como Premios Billboards de la Música Latina reaccionó muerta de la risa por el divertido vídeo , pero nos compartió que aunque le encanta comer y no privarse de nada sí cuida su alimentación para lucir tan esbelta y elegante como siempre: "Dos días antes de mi presentación cierro el pico y soy la más juiciosa". En plan serio, nadie le gana en preparación y disciplina a la mamá de cinco preciosas damitas. En estos días de retiro forzoso en casa pendientes del paso del huracán Ian por la Florida ha sabido aprovechar el tiempo haciéndose muchas mascarillas faciales con sus chiquitas: "A mis hijas les encanta jugar al Spa y todas nos ponemos esas mascarillas de lámina que se quitan fácilmente", comenta. También se ha ido preparando con su fiel estilista Laura Barceló el maquillaje y peinado para la gala de Billboards como la vemos aquí: "No sé aún si llevar el cabello suelto o recogido", nos comentó preocupada por la humedad de estos días de temporales con lluvia extrema. Seguro que si esta noche ya la lluvia se disipa, llevará su melena en ondas como le encanta hacerlo. Por otra parte, anda trabajando con su estilista Carla Birbrager en la elección del vestido que lucirá para presentar el premio al importante personaje que será homenajeado. "No sé si optar por dos cambios de traje. Uno para caminar la alfombra y otro para subir al escenario", admite. Y aunque no da mayor detalles, para sorprendernos como siempre con su gran porte y elegancia, sí nos adelanta que optará por tonos más acordes con la temporada otoñal aunque la Florida sea siempre un lugar tropical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y cuál es su secreto para impactar siempre?. "Soy muy clásica y aunque amigos como Jomary Goyso me digan que me arriesgo poco en mi forma de vestir, prefiero ir con lo que me acomoda y favorece a mi edad y mi silueta", afirma. Para que tomen nota de estos y otros sabios consejos que Jacky nos comparte con su cariño y simpatía de siempre aquí en este link podrás ver la plática completa. Y cerrando con un sabio consejo de su madre quien lleva su mismo nombre, Jacqueline Van Hoorde, una dama hermosa y muy elegante de quien su hija y nietas heredaron su belleza, nos recomienda: "Siempre, siempre aunque suene a disco rayado usen protector solar a diario, dentro y fuera de casa", repite. "Esto no sólo viene por parte de mi madre, desde mi abuela vivimos todas obsesionadas con el tema". Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: Cortesía Ya se acerca la gran noche de premios Billboards y aquí estaremos pendientes de Jacky Bracamontes, de su desfile por la alfombra en compañía de Martín Fuentes, su marido con quien comparte una ejemplar relación, y de la entrega de su premio, luciendo escultural y glamorosa como siempre. ¡Estén pendientes mañana de todos los detalles!

