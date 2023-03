El secreto de Jacky Bracamontes para mantener su esbelta figura (y no es dieta y ejercicio) La mexicana compartió un video desde un centro estético donde se consiente con diferentes tratamientos que le ayudan a mantener un abdomen plano y una silueta tonificada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes es una de las artistas hispanas que puede presumir de tener un cuerpo envidiable. Sea en alfombras rojas, en programas especiales, grandes eventos o vacaciones con su familia, la actriz y conductora mexicana siempre se destaca. Aunque expertos de moda como su buen amigo Jomari Goyso critiquen su estilo, la mamá de cinco nenas parece modelo con coquetos vestidos, conjuntos florales, trajes de fiesta, pantalones de mezclilla y hasta en bikini pero, ¿cuál es el secreto detrás de ese cuerpazo? Sin reservas para sus admiradores, la exitosa actriz de 43 años, compartió este martes un video desde el centro estético Danis Altamar en Miami, donde se realiza varios tratamientos para mantenerse en forma. "Siempre me preguntan que cómo hago para mantenerme en la figura. Aparte de hacer pilates y llevar un alimentación balanceada, les dejó este secreto que ha sido increíble y me ha dado buenos resultados", escribió la conductora. Jacky Bracamontes tratamiento cuerpo en forma Credit: Facebook En el video, en el que aparece tumbada en una camilla, la esteticista Danis Altamar utiliza la máquina Multishape sobre el viente de Bracamontes, que vemos ligeramente enrojecido. "Esta máquina es una mezcla de tres técnicas", explica la profesional de belleza. "Cavitación, que es un ultrasonido de baja frecuencia, radiofrecuencia, que te ayuda a estimular el colágeno y da firmeza a la piel, y además te produce un drenaje linfático". Jacky Bracamontes tratamiento cuerpo en forma Credit: Facebook Sin ningún signo de molestia, la mexicana está feliz con este tratamiento cuyos resultados se notan desde la primera sesión. Pero esa no es la única ayuda que usa para completar su estilo de vida saludable en el que la alimentación y el ejercicio son pilares imprescindibles. "También utilizamos otra máquina, [que se llama] EMS, un aparato que te pones en las partes que quieres tonificar. Cuando te la pones por ejemplo en el abdomen es como si estuvieras haciendo abdominales", comenta la actriz. Jacky Bracamontes tratamiento cuerpo en forma Credit: Facebook Según Altamar, esta máquina tonifica y elimina la flacidez con el mismo efecto que si estuvieras haciendo ejercicios específicos localizados. Es decir, puede levantar los glúteos, afinar el abdomen o mejorar la firmeza de los brazos y muslos. Otro aspecto importante para que los tratamientos den mejor resultado es la ingesta de agua. Tal y como menciona la también nutricionista, es necesario beber unas 64 onzas, u 8 vasos de agua al día para activar el metabolismo de tu cuerpo. Y es clave completar tu rutina haciendo algo de ejercicio, que en el caso de Bracamontes es el pilates. "El ejercicio es fundamental en todo tratamiento, no hay nada milagroso", explica Altamar. "La idea es una mezcla de todo, ejercicio, alimentación saludable y las máquinas que te ayudan a trabajar las áreas difíciles". ¿Cuáles son esas zonas más difíciles de modelar en el caso de la protagonista de telenovelas como Sortilegio o La suerte de Loli? Ella misma confiesa: "Mis áreas difíciles son el abdomen, las caderas, las pompas…es donde hay que trabajar y meterle duro a las máquinas. (…) Porque las mujeres [tenemos] celulitis". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este spa de Miami la actriz disfruta de otros tratamientos que contribuyen a mejorar su figura. "Hay otra máquina que congela, un masaje a cuatro manos de drenaje linfático… Aquí me consiento y me pongo en forma", comparte Bracamontes. Y es que con cinco hijas y una atareada vida profesional, una mujer necesita darse sus mimos, cuidarse y consentirse. Nos encanta que Jacky, quien a menudo muestra su rostro sin maquillar en divertidos videos en las redes, comparta también estos secretos de belleza porque aunque la dieta y el ejercicio son muy importantes ¡todo ayuda!

