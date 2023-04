El secreto de Jacky Bracamontes para lucir más joven que nunca Junto al Dr. Campos, la actriz comparte el secreto que “rejuvenece la piel, te hace sentir mejor y te hace tener más energía”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de los tratamientos antienvejecimiento, Jacky Bracamontes prefiere, como muchas mujeres, una opción mínimamente invasiva. La actriz y presentadora mexicana visitó el consultorio del doctor Daniel Campos para recibir el tratamiento que la ayuda a mejorar su piel de adentro hacia afuera y compartió en exclusivo con People en Español cómo lo logra. "Algunas amigas me habían platicado que lo hacían y yo no había tenido la oportunidad hasta que llegué donde el Dr. Campos. Este suerito te alimenta por dentro, te rejuvenece la piel, te hace sentir mejor, te hace tener más energía", explicó la estrella. Jacky Bracamontes, doctor campos Credit: Media Concepts PR ¿Qué es este suerito al cuál se refiere? "Estos sueros son medicamentos que se ponen en vía intravenosa. En este caso son vitaminas, antioxidantes y minerales para mantener esa piel lozana", aclara el Dr. Campos. La terapia intravenosa de vitaminas, minerales y antioxidantes es segura para la mayoría de los pacientes y dura entre 30 minutos a una hora en pasar todo el contenido del suero. Jacky Bracamontes, doctor campos Credit: Media Concepts PR Aparte de embellecer la piel, estos sueros ayudan a nutrir el cuerpo y nos dan más energía, así que este tratamiento es ideal para aquellas mamás tan ocupadas como Jacky. Lo mejor de todo es que no es ni doloroso, ni incómodo. Incluso, Jacky se quedó dormida ante la tranquilidad que siente durante el proceso. "¿Será que me quedé dormida? Creo que sí me quedé dormida. ¡Delicioso!" dijo la exreina de belleza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El secreto de Jacky Bracamontes para lucir más joven que nunca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.