Jacky Bracamontes revela la "triste" noticia que le dieron los productores de la gala en honor a Shakira Exclusiva: Este es el plan de la exreina de belleza mexicana para darle un toque de glamour a la gala a realizarse en Miami, FL., en honor a seis destacadas estrellas. "Tengo que negociar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 6 de mayo será llevará a cabo la primera gala Mujeres Latinas en la Música Billboard. El glamuroso evento tendrá lugar en el Watsco Center de Miami, FL., y llevará como conductora a la exreina de belleza y actriz mexicana Jacky Bracamontes. La gran homenajeada de la noche será la cantante colombiana Shakira, quien ha sido designada como la Mujer del Año. La superestrella pop encabeza a un deslumbrante grupo de mujeres que serán homenajeadas por su carrera. "Estoy agradecida, emocionada", así decribió Bracamontes uno tan especial que se haga por primera vez y solo para mujeres? Y otra cosa, con la Caballota Ivy queen? cuando me dijeron que era ella —mi coanfitriona— más me emocioné". Es logico pensar que Bracamontes —quien es madre de cinco hijas— deslumbrará con su glamour y que quizá, como lo ha hecho en otras ocasiones, hará derroche de estilo luciendo varios modelitos tanto en la alfombra roja como en el escenario. Así lo hizo ya en los Latin American Music Awards del 2021 y del 2022 donde lució seis y cinco cambios de look, respectivamente. Pero en esta ocasión las cosas no podrán ser así, asegura la actriz de La suerte de Loli. 'Estoy un poco triste porque me dicen que solo puedo usar solo un vestido en toda la gala", explica a People en Español. "Estoy peleando porque me dejen usar uno en la alfombra y otro en la gala, por lo menos [que sean] dos]. Tengo que negociar". Ante este reto, la actriz realiza ya reuniones con su estilista para poder armar un plan y elegir el atuendo más apropiado para la gran fiesta. "Seguro, seguro vamos a tener dos vestidos", asegura. "Tenemos un diseñador confirmado. Pronto iré al estudio de Karla [Birbragher] mi estilista, [pero] lo vamos a escoger con mucho cariño, con mucho amor [porque] es una noche muy especial, por lo tanto mis vestidos tienen que se especiales". Con su belleza y elegante presencia Jacky Bracamontes se ha convertido en todo un ícono de estilo y figura imprescindible en las alfombras rojas: Sin duda es un esfuerzo que vale la pena porque hay habrá muchas miradas puestas en el evento pues la estrella más esperada es, sin lugar a dudas, Shakira. Según Bracamontes la presencia de la barranquillera está confirmada lo cual constituye su primera actuación en vivo en Miami desde su mudanza en abril 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gala de las Mujeres Latinas en la Música Billboard también rendirá tributo a la cantante sinaloense Ana Gabriel; la cantautora y modelo argentina Emilia; la cantante y actriz Evaluna; Goyo, vocalista del grupo colombiano ChocQuibTown; la dominicana Natti Natasha, y la mexicana Thalía. El especial se transmitirá el domingo 7 de mayo a las 9pm/8 Centro por Telemundo y Universo.

