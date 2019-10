Después de cuatro embarazos y cinco bellas hijas, Jacky Bracamontes decidió pasar por el quirófano el pasado miércoles 23 de octubre para realizarse varios ‘arreglitos' estéticos con el objetivo de verse mejor físicamente y corregir algunas imperfecciones de su cuerpo. "He decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios. Después de cuatro embarazos era urgente", anunciaba justo antes de la operación la presentadora mexicana en sus redes.

¿Pero qué fue exactamente lo que se hizo la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Las tontas no van al cielo, Heridas de amor y Sortilegio?

La propia Jacky detalló este martes por vía telefónica en el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) las diferentes cirugías que se realizó para lucir aún más bella.

La conductora explicó que su idea inicial era únicamente hacerse una reconstrucción de senos y operarse de una hernia; sin embargo, el doctor la terminó convenciendo para que aprovechara la operación y también se realizara una liposucción y una especie de marcación abdominal.

"Hablando con el doctor y cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo ‘sabes qué ya que te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia te tengo que coser los músculos porque tú aunque hagas 200 abdominales diarias no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abierto los músculos, entonces él fue el que me convenció de hacerme eso y ya después me voltea y me dice ‘y ya de pasada te hago una liposucción' ya sabes en los gorditos de la espalda", contó Jacky.

"En realidad eso fue todo, se dice fácil, pero no fue nada sencilla la operación", agregó.

La presentadora, que tiene cinco millones de seguidores solo en Instagram, negó haberse aumentado los senos ya que la suya, aclaró, fue una cirugía de reconstrucción.

"No crean que fue aumento, para nada, es simplemente reconstrucción de los senos porque pues después de amamantar a cinco ya te imaginarás cómo estaban", matizó.

Por último Bracamontes quiso dejar claro que la decisión de pasar por el quirófano para hacerse estos arreglitos estéticos la tomó únicamente ella.

"Es un regalito que me doy a mí misma porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie. La decisión la tomé por mí porque yo me quiero ver al espejo y decir ‘qué bien me veo' y sentirme bien, tanto internamente como físicamente", aclaró Jacky.

¡Ya queremos ver cómo quedó!