Jacky Bracamontes tiene muñeca y muchos aseguran que no se parece en nada a ella La muñeca la hizo una famosa juguetería mexicana y está inspirada en el look que llevó la actriz para la gala de los Latin American Music Awards Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacqueline Bracamontes es sin duda una de las actrices y presentadora más exitosas y queridas de la pantalla chica. Y es que desde que fue coronada como Nuestra Belleza México en el año 2000, Bracamontes empezó a darse a conocer, y aunque no ganó la corona de Miss Universo, sí fue merecedora del cariño y la admiración de sus compatriotas. Desde entonces, la guapa exreina de belleza empezó a realizar exitosas novelas y a hacer un nombre en el competitivo mundo del entretenimiento. Además de su carrera como actriz, Bracamontes también ha triunfado como presentadora y tenemos que decir, que también como toda una fashionista. Y es que ya sea en su paso por alguna alfombra o para alguna actividad en familia, la actriz siempre luce impecable. Es por eso por lo que fue la inspiración de una famosa tienda Juguetes Famosa, la cual creó una muñeca en su honor. "Enamorada", escribió la mexicana junto a un video de la muñeca que publicó en su cuenta de Instagram. La muñeca fue inspirada, específicamente, en el look que usó la actriz para la gala de los Latin American Music Awards, en la que llevó un traje rojo de un solo hombro, con falda vaporosa y abertura frontal, de Maison.Alarcon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacky Bracamontes Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Al igual que Jacky durante dicha premiación, la muñeca lleva una réplica del mismo traje, zapatos plateados y un peinado similar. Si bien Bracamontes quedó fascinada con la muñeca, muchos de sus seguidores no encontraron similitud entre el juguete y la presentadora. Incluso, algunos hasta le comentaron que la habían engañado porque la muñeca no tenía ningún parecido a ella. "Entre la muñeca y Jacky no hay nada que ver, no hay parecido por ningún lado", escribió una de sus seguidoras, mientras que otra expresó, "Está hermosa la muñeca y Jacky también es bella, pero no veo ningún parecido entre ambas". Y tú, ¿ves el parecido?

