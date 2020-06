¡Jacky Bracamontes muestra el resultado final de su nuevo total look! La actriz y conductora mexicana ha dado un giro diferente a su cabello y el resultado final le hace ver mucho más fresca y juvenil. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es lo que tiene el confinamiento en casa, uno no puede ir a la peluquería ni cuidarse como a uno le gustaría. Así que Jacky Bracamontes ha aprovechado un momento libre para por fin poder mimar su cabello y darle la forma y el color que había perdido. A través de un video en Youtube hemos podido disfrutar del proceso hasta llegar al resultado final de su total look junto a su estilista, Gabriel Samra. Una imagen que aunque mantiene el corte al que estamos acostumbrados, añade estilo y brillo a su melena, ahora más rubia y salvaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El proceso llevado a cabo se llama Balayage, una técnica de coloración original de Francia, de ahí el nombre, que hace que el aclarado del cabello se vea muy natural, como si hubiera sido bañado por el sol, y donde las puntas lucen tonos más claros que el resto del pelo. Una imagen ideal para el verano por su frescura y especial brillo. En el caso de Jacky caben destacar las ondas y las capas que dan juego y movimiento a su preciosa melena. La conductora mexicana dejó aparcado por un ratito su papel de madre para sacar su lado más sexy y aguerrido en esta nueva imagen. En breve la veremos de vuelta a la televisión en la serie de Telemundo, La suerte de Loli junto a Silvia Navarro, así que tiene que estar divina, como siempre.

