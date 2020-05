Jacky Bracamontes por fin muestra el resultado final de su abdomen después de su cirugía Más de seis meses después de su reconstrucción de senos, liposución y marcaje abdominal, la actriz enseña con detalle cómo quedó. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de cuatro embarazos, uno de ellos de gemelas, a finales del año pasado Jacky Bracamontes sintió que era el momento de pasar por quirófano y hacerse esos famosos "arreglitos". Casi siete horas de operación y varias semanas de reposo fueron el sacrificio para verse aún más bella si cabe. La actriz no había mostrado todavía los resultados finales de su intervención estética pero finalmente lo hizo en una foto de lo más natural donde anunciaba un directo y promocionaba hacer ejercicio. Ataviada en un mini top deportivo, Jacky nos dejó ver su abdomen de acero que no hace sospechar que por allí pasaron sus cinco princesas. Sus seguidores quedaron impactados con la fotografía pues pareciera que no hubiera sido mamá. "Que genética tan envidiable por Dios 5 niñas y mira su abdomen", "Qué cuerpazo", "Sencillamente divina", "Espectacular", escribieron algunos de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen también generó otro tipo de comentarios algo más polémicos que cuestionan la foto. "¿Por qué no se te ve el ombligo?", "No se le ve cambio alguno", "Pues el cirujano no se ve muy bueno", añadieron otros. Hay opiniones para todos los gustos, lo que es innegable es que Jacky luce más feliz y en forma que nunca. Mientras estudia nuevos proyectos, la actriz pasa estos días en casa junto a su esposo e hijas sacando el mayor provecho a este tiempo en familia y de encierro.

Close Share options

Close View image Jacky Bracamontes por fin muestra el resultado final de su abdomen después de su cirugía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.