Jacky Bracamontes muestra su imponente árbol de Navidad para este año: ¡así quedó su sala! La Navidad llegó a casa de la artista quien compartió emocionada cómo luce este épico adorno para estas fiestas junto a sus accesorios. ¡Así quedó su sala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de la Navidad, esa fiesta encantadora que saca lo mejor de todos, las estrellas ya se han puesto manos a la obra para instalar el árbol en sus casas, ¡a cada cual más grande e imponente! Una de las primeras en presumirlo con todo el amor e ilusión que despiertan estas fiestas, ha sido Jacky Bracamontes. La artista abrió las puertas de su sala para compartir cómo es el modelo que ha elegido para este año. Haciendo honor a la blanca Navidad, la actriz mexicana se ciñó a los colores de esta época tan familiar y festiva, tanto en su arbolito como en el resto de adornos que distribuyó por su sala y que mostró encantada en sus redes. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: Mezcalent "¡Amo la Navidad! Es la época favorita de toda la familia, así que les confieso que al día siguiente de Día de muertos, siempre ponemos nuestro arbolito", escribió feliz de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Figuritas, plantas, piruletas, lazos, cojines y mensajes, en su mayoría en blanco y rojo, inundan ya la casa de la familia Fuentes Bracamontes. Cada rincón está cuidado al detalle, aunque es el árbol, sin duda, lo que más brilla de forma imponente en su sala de estar. Jacky agradeció a Galo Guilmar Studio por "hacer magia año tras año en nuestra casa. ¡Quedó divino!", agradeció al responsable de este diseño. Los seguidores de la también conductora igual quedaron prendados con las imágenes y reconocieron que esta vez ha superado a todas las demás. "Qué bellas tus decoraciones", "Hermoso tu hogar", "Qué bonito ha quedado todo", "Wow, qué bello", escribieron tan solo algunos. Aunque aún quedan unas semanas, definitivamente, ya huele a Navidad.

