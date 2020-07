Jacky Bracamontes luce bikinazo de infarto y muestra el resultado de todas sus operaciones La actriz posó por primera vez y sin censura en traje de baño dejando ver con detalle su vientre y su escote tras hacerse unos "arreglitos" a finales del 2019. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cinco hijas, cuatro embarazos y una vida imparable. A pesar de todo lo que ha experimentado su cuerpo, Jacky Bracamontes luce más espectacular que nunca a sus 40 años de edad y así lo ha demostrado. Lo ha hecho con un posado de infarto, y en bikinazo, que ha robado el aliento de sus seguidores. Totalmente recuperada de las operaciones que se hizo en octubre del 2019 para dar una puesta a punto a su figura, hoy por hoy, podemos decir que los resultados saltan a la vista. Requería un tiempo para que todo se pusiera en su lugar y el cuerpo fuera volviendo a su ser de forma natural. Jacky se ve en forma, pero sobre todo, natural, sin aditivos artificiales ni retoques exagerados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pecho luce firme y de un tamaño absolutamente en equilibrio con el resto de su figura. Lo mismo su abdomen, que tras cuatro embarazos, uno doble, sufrió las consecuencias propias del desgarro de la piel. Si nos fijamos, luce plano y marcado pero de forma natural, como su belleza. Su estilizada figura está más que lista para volver a hacer frente a las cámaras de La Voz en Telemundo que ya está promocionando desde las redes sociales. Este último conjunto de minivestido nos muestra a una Jacky salvaje y más sexy que nunca. "No entiendo, cada día está más bella", "Pero 5 hijas, ¿de dónde?", "Quedó muy natural y muy bonita", "¿Por qué tan hermosa?", "El cuerpazo después de 5 hijas, pásanos la receta", le expresaron algunos seguidores. Unos piropos a los que nos unimos. ¡Querida Jacky, te ves divina!

Jacky Bracamontes luce bikinazo de infarto y muestra el resultado de todas sus operaciones

